-ESKİ MİLLETVEKİLİ HATİPOĞLU İÇİN TBMM'DE TÖREN DÜZENLEDİ TBMM (A.A) - 19.12.2010 - Vefat eden eski Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Hatipoğlu'nun yakınları, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, TBMM İdari Amiri Hüsrev Kutlu, TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan, bazı eski bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Cenaze, bugün Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Ballıkpınar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1924 yılında Ankara Polatlı'da doğan Hatipoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakam, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Teşkilatı Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği yapan Hatipoğlu, 1, 2 ve 3. dönemde Ankara'dan milletvekili seçildi. TBMM Başkalık Divanı Katip Üyeliği ve İdare Amirliği yapan Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.