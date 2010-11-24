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Yaşam

ESKİ MİLLETVEKİLİ GORAL, AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN(A.A)

24 Kasım 2010 15:34

-ESKİ MİLLETVEKİLİ GORAL, AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN(A.A) - 24.11.2010 - Vefat eden 17. dönem Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral, Aydın'da toprağa verildi. Goral için Aydın Bey Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Tunç Aytur, Merkez İlçe Başkanı Barış Altıntaş ve partililer katıldı. Goral'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığında toprağa verildi. -HALİL NÜZHET GORAL- Şanlıurfa'da 1922 yılında dünyaya gelen Halil Nüzhet Goral, askerlik mesleğinden topçu yüzbaşı rütbesindeyken ayrılarak çiftçilikle uğraştı.  Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyeliği (1968-1977) ve 17. Dönem Aydın Milletvekilliği yapan Goral, evli ve iki çocuk babasıydı.

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