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Dünya
Deutsche Welle

Eski milletvekili Edathy'ye çocuk pornosu davası

Sosyal Demokrat Partili eski milletvekili Sebastian Edathy, çocuk pornografisi içeren video ve fotoğraflar satın aldığı iddiasıyla bugün yargılanmaya başlıyor.

23 Şubat 2015 12:30


45 yaşındaki Sebastian Edathy hakkındaki dava Verden kentinde görülüyor. İddianamede Edathy'nin çocuk pornografisi içeren video ve fotoğraflar satın aldığı iddiasıyla iki yıla kadar hapis cezası ya da para cezası alması isteniyor. Edathy ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Sebastian Edathy hakkında Federal Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu da kurulmuştu. Komisyon 2014 Temmuz ayından beri Sosyal Demokrat Partili eski milletvekilinin polisin hakkında soruşturma yürüttüğü haberini kimden, nasıl öğrendiğini açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Edathy hakkındaki soruşturmayı kendisi gibi milletvekili olan Sosyal Demokrat Partili milletvekili Michael Hartmann'dan öğrendiğini açıklamıştı. Hartmann ise bunu yalanlamıştı.

Kuzey Alman Radyo-TV Kurumu (NDR) Edathy'nin adının karıştığı çocuk pornografisi skandalından aslında çok daha geniş bir çevrenin haberdar olduğunu iddia etti. NDR haberinde 57 politikacı ve polis yetkilisinin Edathy'nin ev ve bürosu polis tarafından aranmadan önce çocuk pornosu soruşturmasından haberdar olduğunu öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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