-ESKİ MİLLETVEKİLİ ECEMİŞ İÇİN TBMM'DE CENAZE TÖRENİ TBMM (A.A) - 13.12.2010 - Vefat eden eski Milletvekili Burhan Ecemiş için, TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ecemiş'in ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı. Ecemiş'in cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Niğde'nin Çamardı ilçesinde 1945'te dünyaya gelen Burhan Ecemiş, Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünde personel uzmanı olarak görev yaptı. Ecemiş, 16. dönemde CHP'den Niğde milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.