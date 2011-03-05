-ESKİ MİLLETVEKİLİ BÜYÜKKÖRÜKÇÜ VEFAT ETTİ KONYA (A.A) - 05.03.2011 - Konya eski milletvekili ve İslam alimi Tahir Büyükkörükçü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Büyükkörükçü'nün (86) cenazesi, pazar günü öğle namazından sonra Kapu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Büyükkörükçü'nün cenaze törenine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katılmasının beklendiği bildirildi. -TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ KİMDİR- Konya'da 1925 yılında doğan Tahir Büyükkörükçü, orta öğretimine devam ederken, Kapu Camisi'nde vaaz veren bir hocadan etkilenerek vaiz olmaya karar verdi ve bu hocadan dersler aldı. Konya'nın meşhur hocalarından Hacı Veyiszade'den hadis ilmini öğrenen Büyükkörükçü, dönemin hafızlık merkezi olan Bulgur Tekkesinde hafızlık çalışmalarına devam etti, fırsat buldukça da Hacı Haki Efendiden Farsça dersler aldı. Mahmud Sami Ramazanoğlu'ndan da dersalan Tahir Büyükkörükçü, askerlik dönüşü, Boncuk Camisinde imamlığa başladı. Bir yandan da yarım kalan hafızlığını tamamlayan Büyükkörükçü, çeşitli camilerde vaazlar verdi. Tahir Büyükkörükçü, zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ahmed Hamdi Akseki'nin vaazını dinlemesinin ardından yapılan imtihanla, 1951 yılında Konya merkez vaizliğine atandı. 1960 ihtilalinden sonra vaizlik vesikası elinden alınan Büyükkörükçü, 1964 yılında Burdur'a sürgün edildi. Siyasi değişiklik sonrası Konya'ya müftü olarak dönen Büyükkörükçü, 7 yıla yakın devam eden müftülük görevinin ardından kendi arzusu ile tekrar kısa bir süre vaizlik yaptı ve 1973 yılında emekli oldu. Tahir Büyükkörükçü, 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden (MSP) Konya Milletvekili seçildi. 12 Eylül darbesinden sonra tutuklanan Büyükkörükçü, Askeri Mahkemede yargılanmasının ardından 11 ay cezaevinde kaldı. 1985 yılında beraat eden Büyükkörükçü, 1999 yılına kadar vaazlarına devam etti. Tahir Büyükkörükçü'nün, "Hakiki Vechesiyle Mevlana ve Mesnevi", "Mevlana ve Mesnevi Gözüyle Peygamber Efendimiz", "Müslüman Peygamberini Tanımalısın", "İslam'da Edeb", "Mübarek Ramazan ve Oruç" adlı basılı eserleri bulunuyor.