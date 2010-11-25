-ESKİ MİLLETVEKİLİ BAYKAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Ankara'da pazartesi günü vefat eden eski milletvekili Muammer Baykan'ın cenazesi toprağa verildi. Baykan için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törene, eşi Gün Baykan, oğlu Adem Davut, kızı Seza Baykan ve yakınları ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler katıldı. Muammer Baykan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Çanakkale'de 1919 yılında doğan Muammer Baykan, İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat Fakültesini bitirdi, ardından ABD'de eğitim gördü. Basın, Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, BM Kore Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Baykan, 2. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.