Eski MI5 Başkanı Jonathan Evans: İngiltere'de İslami terör tehdidi en az 20 yıl sürer

İngiltere İç İstihbaratı Servisi'nin (MI5) eski başkanı Jonathan Evans ülkesinde "radikal İslamcı terör tehdidinin" 20-30 yıl daha süreceğini söyledi.

BBC Radyosu'na konuşan Evans meselenin "bir kuşak sorunu" olduğunu ve İngiltere'nin bununla mücadele edebilmek için sonuna kadar direnmesi gerektiğini belirtti. öyledi.

Evans, "Hala ciddi terör tehdidiyle karşı karşıya olduğumuza kuşku yok. 1990'lı yıllardan bu yana İslamcı teröristler nedeniyle zorluklar yaşıyoruz. 2013'ten bu yana 19 saldırı engellendi. Westminister saldırısından bu yana 6 saldırı girişimi engellendi yani bu sürekli hazırlık gerektiren bir durum" dedi.

Eski MI5 Başkanı, "Bu en azından 20 yıl daha sürer. 20 yıl sonunda hala bununla uğraşıyor olacağız. Bu kuşakla ilgili bir sorun. 20-30 yıl daha terör tehdidiyle yüz yüzeyiz. Sonuna kadar direnmeliyiz" diye konuştu.

Londra'da 2005 yılında düzenlenen bombalı saldırıların "İngiltere'deki radikal şebekeler üstünde tetikleyici bir etkisi olduğunu" söyleyen Evans, Westminister saldırısının ardından da benzer bir etkinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Jonathan Evans "7 Temmuz'dan (2005) sonra tehdit istihbaratında bir artış yaşadık. Sanırım Westminister Köprüsü saldırısının ardından da benzer bir hava oluştu. Bunu yapmak isteyen pek çok insan 'tamam onlar yaparsa ben de yaparım' demeye başladı" dedi.

Ancak Evans Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yarattığı tehdidin arttığını ve bunun yakın zamanda bitmeyeceğini söyledi. Evans ayrıca internete bağlı cihazların yükselen siber saldırılar nedeniyle daha güvenli hale getirilmesi uyarısında bulundu.

Evans 2013 yılında MI5 başkanlığı görevinden El Kaide tehdidinin azaldığı bir dönemde ayrılmıştı.