Eski MI6 şefi: Britanya ve müttefikleri Afganistan'a sırtını dönerse terör örgütleri güçlenir

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Britanya istihbarat kurumu MI6'in eski direktörü Sir Alex Younger, Britanya'nın Afganistan'dan askerlerini çektikten sonra müttefikleriyle birlikte Afganistan'a dikkat etmeyi bırakırsa El-Kaide gibi radikal İslamcı terör örgütlerinin kendilerine daha çok tehdit oluşturacağını belirtti.

Sky News'a konuşan Younger, Batılı güçlerin yıllarca yaptıkları operasyonlarla IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerini zayıflattıklarını, ancak bu örgütlerin tekrar güçlenme kapasitesi olduğunu belirtti.

Younger, Britanya ve müttefiklerinin Afganistan'a sırtlarını dönmelerinin çok büyük bir hata olacağını vurguladı.

Geçen eylül ayında emekli olan Younger, Rusya'nın Batılı ülkelere zarar vermek için Afganistan'daki krizden faydalanabileceğinden de endişe duyduğunu ifade etti.