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Politika

Eski MHP'li milletvekili silahlı saldırıda yaralandı

21’inci dönem MHP milletvekili Ali Özdemir silahlı saldırıya uğradı

02 Mart 2014 22:58

Gaziantap’te, 21’inci dönem MHP milletvekili 52 yaşındaki Ali Özdemir ve kardeşi Mehmet Özdemir silahlı saldırıda yaralandı. Saldırının faili oldukları iddiasıyla MHP İl Başkanı Mehmet Doğan ile oğlu Murat Doğan, polis tarafından aranmaya başladı.

Olay, akşam saatlerinde Abdükadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eski milletvekili Ali Özdemir, 27 R 2081 plakalı otomobiliyle giderken, aynı güzergahta giden ve aralarında husumet bulunan MHP İl Başkanı Mehmet Doğan ile karşılaştı. İddiaya göre otomobillerini yol kenarına çeken Ali Özdemir ve kardeşi Mehmet ile İl Başkanı Mehmet Doğan ve oğlu Murat arasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken kimin tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla eski milletvekili Ali Özdemir ile kardeşi Mehmet Özdemir çeşitli yerlerinden yaralandı. İl Başkanı Mehmet Doğan ile oğlu ise kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından eski milletvekili Ali Özdemir’i Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kardeşi Mehmet Özdemir’i ise 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürdü. Özdemir kardeşlerin tedavisine devam edilirken, polis saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen MHP İl Başkanı Mehmet Doğan ve oğlu Murat’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı haberini alan Özdemir kardeşlerin yakınları ve partililerin akın etmesi üzerine polis hastanelerin önünde de yoğun güvenlik önlemi aldı.

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