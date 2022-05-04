Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya "suç duyurusu” yanıtı

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Suriyelilerle ilgili açıklamaları nedeniyle kendisi hakkında Göç İdaresi'nin suç duyurusunda bulunacağını duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya yanıt verdi. Oğan, Çataklı'ya 'Suriyeli' diye seslendi, yanıtını şiirle verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır”

Eski MHP Milletvekili Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı’ya yanıt verdi. Oğan Çataklı’nın paylaşımını alıntılayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"’Kendi öz yurdumda, ben miyim garip?

Beni bir köşeye atan utansın.

Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp,

“Eli” el üstünde tutan utansın!”

#sessizistila Sinan Oğan

Suriyeli İsmail Çataklı"

TIKLAYIN - İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır