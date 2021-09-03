Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin hakkında ankesörlü hat kullandığı iddiasıyla ‘FETÖ’ soruşturması

Alparslan Türkeş’in Genel Başkanlığı döneminde, Genel Başkan Yardımcılığı, Devlet Bahçeli’nin MHP Genel Başkanı olmasının ardından bir dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yapan 34 yıl önce TSK'dan emekli olan Ferruh Sezgin hakkında ankesörlü hat kullandığı iddiasıyla ‘FETÖ’ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturma ile ilgili kapsamlı bilgisinin bulunmadığını söyleyen Sezgi “Ama ben Fetullah Gülen'in fotoğrafını bile görünce midesi bulanan birisiyim” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki unsurları arasında gizli haberleşme ağı olarak kullandığı iddia edilen ankesörlü telefon hatlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; İstanbul merkezli başlatılan soruşturmalarda 5 bin 167 emekli veya muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ankesörlü hatlar üzerinden en az iki kez ardışık aramasının bulunduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonucunda çıkarılan 5 bin 167 kişilik yeni listede ismi yer alan emekli veya muvazzaf TSK mensupları hakkındaki verilerin ham veriler olduğuna dikkat çekildi ve detaylı değerlendirmelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Nisan ayında İstanbul merkezli başlatılan soruşturmalarda 1987 ve 1993 yılları arasında hem MÇP hem de MHP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak görevinde bulunan Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olduktan sonra da bir dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yapan 34 yıl önce TSK’dan emekli olan Sezgin’in, ismi de bulunuyor.

Sezgin, isminin ankesör soruşturmasında yer almasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Ankesör soruşturmalarıyla ilgili kapsamlı bir bilgim yok. Ama ben Fetullah Gülen’in fotoğrafını bile görünce midesi bulanan birisiyim”

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ferruh Sezgin