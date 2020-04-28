Eski MHK Başkanı: VAR sistemindeki teknik ekipte Fenerbahçe TV'den gelenler var

Eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde çalışan teknik ekip elemanlarının arasında Fenerbahçe TV'den gelen görevliler olduğunu belirterek, "Şaşırdım, bir kulüp televizyonundan gelen biri, VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu. Teknik ekip hakemden daha etkili VAR olaylarında." diye konuştu.

Eski FIFA kokartlı hakemlerden, Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'na açıklamalarda bulunan Yusuf Namoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda ve bazı profesyonellerin başarılı olmaması için çok çabaladıklarını iddia ederek, "Taleplerimin birçoğunu yerine getirmediler. Mesela Türkiye'yi 7 bölgeye bölüp, scout ekipleri kurup, kaliteli genç isimleri çıkarmak istedim. Yani hakem yetiştirme konusunda köklü değişiklikler yapmak istedim. Ama bize maddi imkân sağlamadılar." dedi.

"Hakem atamalarına karışmak istediler"

Başkanlık döneminde hakem atamalarına karışmak istediklerini ifade eden Namoğlu, "Benden evvel hakem tayinlerine karışmışlar. Benim dönemimde de karışmak istediler. Sonunda kendimce önlemler aldım. TFF'nin bilgisayarlarını değil, kendi bilgisayarımı kullandım.



Şahsi telefonumu kullandım. Hatta öyle anlar geldi ki bakkal defteri gibi atamaları kalemle deftere yazdım. Çok sinirlendiler. Yalnız bazı spesifik maçlarda dönemin TFF Başkanı ile fikir alışverişi yaptığımız oldu. Zaten MHK Başkanı, Futbol Federasyon Başkanı'na bağlı olarak çalışmalıdır." diye konuştu.

"VAR, iki başlı sisteme döndü"

Türkiye'de uygulanan VAR sistemiyle, dünyada uygulanan sistemin farklılıklarına değinen eski MHK Başkanı, "Tabiri caizse; davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı onların eline verdiler. VAR, iki başlı bir sisteme döndü. Ben hakemlere 'Yüzde 70 bile ihtimal dahilinde olursa pozisyonu izlemesi için hakemi çağırın' dedim. VAR hakemi niye sahadaki hakemle konuşmasın. Ama TFF'deki o grup hep devredeydi.



Şöyle dediler, "Bizde uygulanan VAR, Turkish VAR. Dünyada böyle uygulama olmaz." Ama bunu söyleyenler, önümüzdeki sezon ligler başlayınca utanacaklar. Çünkü, IFAB benim söylediğim olayı hayata geçirecek. Yani şüphe varsa VAR'daki hakem, sahadaki hakemi çağıracak ve onunla konuşacak. Yani dünya da Turkish VAR'a dönecek! Öyle dedikodular çıkarttılar ki neymiş efendim, Avrupa'da VAR'a az gidiliyormuş, Türkiye'de fazla gidiliyormuş. Hem karşıdan hem arkadan vurulduk." dedi.

"Teknik bölümde Fenerbahçe TV'den çalışanlar vardı"

Teknik ekipte çalışanların en az hakemler kadar etkili olduğuna dikket çeken Namoğlu, "Maalesef orada da sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil, o dediğim federasyondaki gruba bağlı çalışıyorlardı." "Teknik ekipte çalışanlarda fanatikler var mıydı? diye sordum, "Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" diye yanıt verdi. Şaşırdım… Bir kulüp televizyonundan gelen biri VAR sisteminin teknik bölümünde çalışıyordu.



Teknik ekip ne kadar mı etkili? Futbolcunun topa dokunduğu anı bir salise öne alsan ofsayt olur veya olmaz. Teknik ekip hakemden daha etkili VAR olaylarında. Yani bu teknik ekip ve federasyondaki o grup, komiteyi aslanların önüne atıyorlardı." ifadelerini kullandı.