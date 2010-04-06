T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski MGK Genel Sekreteri Sarıışık adliyede

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında yakalama emri çıkartılan 21 kişi arasında bulunan bir grup muvazzaf subay, Beşiktaş'taki İstanbul Adli

06 Nisan 2010 03:00

T24 - "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında yakalama emri çıkartılan 21 kişi arasında bulunan bir grup muvazzaf subay, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. 21 kişi arasında bulunan eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık, emekli Albay Bülent Tunçay ve emekli Albay Ümit Özcan'ın da dahil olduğu 6 kişi adliyede.

Sivil plakalı askeri araçla savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi'ndeki kapıdan adliyeye gelen muvazzaf subayların binaya girişi sırasında sivil kıyafetli askeri korumalar tarafından güvenlik önlemi alındı.

Korumalar basın mensuplarının görüntü almasını da engellemeye çalıştı. Muvazzaf subaylar, işlemlerinin yapılması amacıyla savcılık katına çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra yapılan itiraz üzerine serbest kalan ve soruşturma savcılarının bu karara itiraz etmesi üzerine de haklarında yakalama emri çıkarılan 21 kişi arasında bulunan emekli Albay Bülent Tunçay, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin nezaretinde Adliye'ye getirildi.

Tunçay ile hakkında yakalama emri bulunan ve adliyeye gelen emekli Albay Ümit Özcan, işlemlerinin yapılması amacıyla savcılık katına çıktı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24