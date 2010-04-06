Eski MGK Genel Sekreteri Sarıışık adliyede

T24 - "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında yakalama emri çıkartılan 21 kişi arasında bulunan bir grup muvazzaf subay, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. 21 kişi arasında bulunan eski MGK Genel Sekreteri Şükrü Sarıışık, emekli Albay Bülent Tunçay ve emekli Albay Ümit Özcan'ın da dahil olduğu 6 kişi adliyede.



Sivil plakalı askeri araçla savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi'ndeki kapıdan adliyeye gelen muvazzaf subayların binaya girişi sırasında sivil kıyafetli askeri korumalar tarafından güvenlik önlemi alındı.



Korumalar basın mensuplarının görüntü almasını da engellemeye çalıştı. Muvazzaf subaylar, işlemlerinin yapılması amacıyla savcılık katına çıktı.



Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra yapılan itiraz üzerine serbest kalan ve soruşturma savcılarının bu karara itiraz etmesi üzerine de haklarında yakalama emri çıkarılan 21 kişi arasında bulunan emekli Albay Bülent Tunçay, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin nezaretinde Adliye'ye getirildi.



Tunçay ile hakkında yakalama emri bulunan ve adliyeye gelen emekli Albay Ümit Özcan, işlemlerinin yapılması amacıyla savcılık katına çıktı.





