Eski mezunlar 46 yıl sonra buluştu 

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Kartal Endüstri Meslek Lisesi\'nin 1971-1972 mezunları 46 yıl sonra bir araya gelip, anılarını tazeledi.

Kartal Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 1971-1972 mezunları 46 yıl sonra arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Okudukları okulu gezen mezunlar, geçmiş anılarını paylaştı. Okulun atölyesini de gezen mezunlar makineleri yakından inceleme imkanı buldu. Kartal Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Mehmet Üner, arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Üner, \"Biz bu okuldan 46 yıl önce mezun olduk. Yıllar sonra arkadaşlarımızla bir arada olmak çok güzel. Geçmişte yaşadığımız anılarımızı birbirimizle paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür etkinliklerimiz olacak\" ifadelerini kullandı.



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