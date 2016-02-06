Eski mesleğini özledi, megakentin çobanı oldu

Malatya'da 20 yıl çobanlık yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşen 56 yaşındaki Bayram Kozat, emekliliğinin ardından seçtiği yeni mesleği olan "köpek gezdiriciliği" ile çobanlık günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, memleketi Malatya'da 20 yıl çobanlık yaptıktan sonra "taşı toprağı altın" diye tanımladığı İstanbul'a gelen Kozat, burada 21 yıl belediyede çalışıp emekli oldu. 4 yıl önce köpeğini gezdirmesi için kendisine teklifte bulunan kişiye olumlu yanıt veren Kozat, çok sevdiği köpekleri gezdirerek para kazanmaya başladı. Kozat, bir köpek ile başladığı yeni mesleğinde müşterilerine verdiği güvenle bu sayıyı kısa sürede 9'a çıkardı.

İstanbul'un en kalabalık caddelerinde farklı cins köpekleri gezdiren Kozat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.Köpek gezdiriciliğinin kolay olmadığını, ancak kendisinin bu işi severek yaptığını anlatan Kozat, hayvanları çok sevdiğini de ifade ederek "Memlekette 20 yıl çobanlık yaptım. Aklımda kalmıştı, 'zamanla çobanlığa dönebilir miyim, dönemez miyim?' diye. Hesap yaptım, sonunda buldum. Ben şimdi köpeklerle çok mutluyum, onları severek gezdiriyorum. Bu işi ticari amaçla yapmıyorum. Herkes de benden memnun" şeklinde konuştu.

Kozat, şunları anlattı:

"Orası köydü, orada koyunları gezdiriyordum. Dağın başındaydık. Burası İstanbul, orasıyla burayı karşılaştırdığın zaman, burada kalabalığın arasında hayvanları gezdiriyorsun. Köyde ise dağda gezdiriyorsun. Köpekler de aynı koyunlar gibi beni dinliyor. Bu köpekler benim için büyük bir mutluluk. Köy hayatı benim için daha güzel. İstanbul'da da meslek olarak köpek gezdiriciliğini seçtim. Şu anda çobanlığın devamını yapıyorum."

"Mesuliyeti olan bir iş"

Yaptığı işin ilgi çektiğini ifade eden Kozat, bazı kişilerin kendisine "Biz de yapabilir miyiz?" şeklinde soru yönelttiğini anlattı. Bu kişilere, herkesin köpek gezdiriciliği yapamayacağını söylediğini ifade eden Kozat, şöyle devam etti:

"Köpeklerin sahipleri önemli insanlar, kimisi ünlü, iş adamı, gazeteci, yazar, sanatçı, reklamcı. Mesuliyeti olan bir iş. Köpekler aralarında kavga edebiliyor, gözüm gibi baktığımdan şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Sabah saat 06.00'da tek tek köpekleri evlerinden alıyorum. Sahipleri bana güvendiği için ev anahtarları bende duruyor. 08.30'a kadar bir tur gezdiriyorum. Sonra biraz dinlenip saat 14.00'te bir tur daha gezdiriyorum. Akşamları da evlerine bırakıyorum."

Kozat, bazı kişilerin olumsuz tepkisiyle de karşılaşabildiğini belirterek, "Tepki gösterene ben de tepki gösteriyorum. 'Burada gezdirme dışkısını yapar' diyorlar, ama ben yerden dışkılarını topluyorum. Bazı kişiler ise başıma toplanıp aldığım parayı soruyor" diye konuştu.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen köpeklerden aldığı sevgiyle işini aşkla yaptığını ifade eden Kozat, hayvanların dışarıda vakit geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.