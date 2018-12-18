Eski Merkez Bankası Başkanı'ndan, TOBB Başkanı'na tepki: Bu vesile ile Romalı KOBİ'lerin sıkıntılarını gidermiş olmalısınız!

Eski Merkez Bankası Başkan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa Genel Sekreterleri Bilgilendirme Toplantısı’nın İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşmesine tepki gösterdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Yılmaz, “Tebrikler!.. Yerli ve Milli hükümetin yan kuruluşu haline gelen TOBB’a da bu yakışırdı. Devlet bahşişleri ile sermaye biriktirip diyet ödediği için burjuva olamayan Türk burjuvası!.. Bu vesile ile Romalı KOBİ’lerin sıkıntılarını gidermiş olmalısınız” diye yazdı.