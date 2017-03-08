Eski Merkez Bankası Başkanı: Türkiye 2001 yılındaki krize doğru gidiyor, 'evet' çıkarsa ekonomik durum karışır

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak "Türkiye ekonomisi 2001 yılında yaşanılan krize doğru gidiyor. Eğer 16 Nisan'daki referandumda sandıktan ‘Evet' çıkarsa ekonomik durum daha da karmaşık hal alır" dedi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına da yer verdiği (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Devlet Bahçeli'nin, koca MHP'yi düşürdüğü çelişkili durum gerçekten hazindir.

MHP eski milletvekili Özcan Yeniçeri:

“AKP'li bakanlar devlet kadrolarından MHP'lileri tasfiyeyi amaçlayan icraatlarına ara vermeden devam ediyorlar” diyor...

Oysa MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'lileri harcayarak devlet kadrolarından atan AKP'ye aşkla, şevkle hizmet ediyor, Erdoğan ne yaparsa ona koltuk değneği oluyor!

Bahçeli'nin son incilerinden biri “Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim.” diye yandaşlığını resmen ilan etmesi...

Tüm bunlar neden oluyor? Nedir perde arkasındaki esrarengiz olay?

Gerçeğin ne olduğu günün birinde mutlaka ortaya çıkacaktır!

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1980 sonrası ülkücü MHP'lilerin Ocak Başkanlığı'nı yapan 10 isim referandumda “Hayır” diyeceklerini açıkladı.

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanları;

Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk ortaklaşa bir açıklama yaptılar. Şöyle diyorlar:

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“Ülkemizi 15 yıldır tek başına yönetmekte olanlar Türk Milleti'ne, din istismarının, mezhepçiliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun, işsizliğin, yandaş kadrolaşmanın, terörün, şehirlerin cephaneye dönüşünü seyretmelerin, dış politikada yalnızlaşmanın ve milli çıkarları koruyamamanın, basın özgürlüğünü boğmaların, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların... bütün acı sonuçlarını yaşattılar.

‘Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim' diyerek yola çıkanların, ‘Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız' diyen Meclis Başkan vekilleri, ‘Anayasa'dan laikliği çıkaralım' diyen Meclis Başkanları oldu.

Ülkeyi bu hale getirenler, yaptıklarının yanlarına kâr kalması yetmezmiş gibi üstüne bir de ödül istemekteler. ***

Türk Milleti'nin egemenliğine sahip çıkması ve çocuklarına özgür bir gelecek bırakabilmesi için şimdi ‘Hayır' demesi yetecek, geç kalınması durumunda ise çok daha fazlası yetmeyecektir.

‘Cumhurbaşkanı tek adam olacak' diyenler milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler, 1980 sonrası görev yapmış 10 eski Ocak Genel Başkanı olarak ülkücü tavrımız gereği 16 Nisan referandumunda ‘Hayır' diyeceğiz.

Yürekten bağlı olduğumuz ve onunkinden ayrı bir gelecek düşünmediğimiz milletimizin de ‘Hayır' demesini istiyoruz. Biliyor ve bildiriyoruz ki şimdi ‘Hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz!”

"Kendimi aldatılmış hissediyorum"

Durmuş Yılmaz... 2006 ile 2011 yılları arasında beş yıl AKP'nin Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptı. Emekli olduktan sonra davet üzerine MHP'ye girdi, 25'inci Dönem Uşak Milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı.

AKP iktidarının ekonomik politikalarını yanlış bulan Durmuş Yılmaz “Şu anda orkestra farklı notalarda çalıyor ve bu farklı notalar piyasanın kafasını karıştırıyor” diyor ve referandum konusunda şunları söylüyor:

“MHP seçmeni kendisini aldatılmış hissediyor. Parti Genel Merkezi'ne tepkili... Ben de kendimi aldatılmış hissediyorum. Bu nedenle MHP'li seçmenin yüzde 80'i HAYIR diyor. Türkiye ekonomisi 2001 yılında yaşanılan krize doğru gidiyor. Eğer 16 Nisan'daki referandumda sandıktan ‘Evet' çıkarsa ekonomik durum daha da karmaşık hal alır.” Karmaşık hal alır da ne olur?

İşsizlik artar, döviz daha da yükselir ve vatandaşın sofrasındaki lokmalar azalır!

Yıllarca Merkez Bankası'nı yöneten Durmuş Yılmaz, dürüst bir ekonomist olarak herkesi uyarıyor.

Pusula ve harita olmazsa!

Bir taka dolusu Karadeniz uşağı Rize'den yola çıkmışlar, Trabzon'a gidecekler...

Yolda “Evet‐Hayır” tartışması yaparlarken kaptan kalp krizi geçirerek ölmüş. Hava da iyice bozmuş.. “Şimdi ne olacak?” diye düşünürlerken Temel ortaya atılıp “Ben kaptanum” demiş, çıkmış kaptan köşküne...

“Ha uşaklar, gelin bakayum buraya!”

Tayfalar gelmiş...

“Pusulayı cetirun!”

“Pusula yoktur!”

“Haritayı cetirun!”

“Harita yoktur!”

Temel Reis tayfaların yüzüne dik dik bakmış:

“O halde kelime‐i şehadet cetirun!”

Günün sözü

Ülkenizde korku içinde yaşıyorsanız asla hür değilsiniz!