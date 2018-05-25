Eski Merkez Bankası Başkanı: Siyasetçilerin kafasındaki kirlilik ortadan kalkmadan kur düşmez

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili adayı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın önceki gün 5 liraya yaklaşan doları düşürmek için faizi yüzde 3 artırmasına rağmen kurda etkili iniş yaşanmamasını "doğal sonuç" olarak nitelendirdi. “Siyasetçilerin kafasındaki kirlilik ortadan kalkmadan güven oluşmaz, kur kalıcı olarak düşmez” diyen eski Başkan Yılmaz, “Hükümet sadece faizi yükseltti. Ama siyasilerin sözleri orta yerde duruyor" diye konuştu.

"OHAL duruyor, hukuksuzluk duruyor. Bunlar varken, kur düşer mi, yeniden çıkar” diye devam eden Yılmaz, eski Başbakan Tansu Çiller'in piyasayla inatlaşması nedeniyle 1994 krizinin yaşandığını hatırlatarak, “Aynı inat şimdi de yaşanıyor. İşimiz zor" ifadesini kullandı.

"Faiz yükseltmekle dövizde kalıcı düşüş olmaz"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Yılmaz, Merkez Bankası'nın (MB) faizleri artırmasına rağmen kurun niçin yeniden yükselişe geçtiğini değerlendirdi. MB'nin faizleri yükselterek kısmen doğru bir adım attığını, ancak politika faizleri yükseltilmeden dövizde kalıcı bir düşüş oluşmayacağını belirten Yılmaz, siyasilerin kafasındaki kirliliğin de dövizin düşmesini engellediğini, aksine dövizi sürekli yukarıya zorladığını bildirdi.

"Dövizi kirlilik yükseltiyor"

İyi Parti'nin Ankara Milletvekili adayı Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:“Merkez Bankası bu faizle birlikte asıl herkesin beklediği haftalık repo faizini de yükseltmiş olsaydı, yani sadeleşme yapsaydı, dolar tekrar yükselmez, düştüğü yerde kalabilirdi. Faizde atılacak böyle bir adım piyasada ‘ekonomi politikası normalleşiyor' şeklinde algılanacaktı. Bununla birlikte normalleşme için faiz yetmez, öncelikle siyasetçilerin kafasındaki kirliliğin ortadan kalkması gerekir. Bütün dünyanın kabul ettiği ekonomi teorilerinin tam tersine hareket etmek kafalardaki kirliliği ifade ediyor. Kirlilik kalkarsa yeniden güven tesis edilebilir.”

"OHAL varken döviz düşer mi?"

Yılmaz, ekonomide güven unsurlarının alt üst edildiği bir dönem yaşandığını, böyle bir dönemde Merkez Bankası'nın faiz ya da başka yollarla dövizde kalıcı düşüş sağlamasının mümkün görünmediğini söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

“Ne yapıldı da döviz kalıcı olarak düşecek? Tamam, Merkez faizi yükseltti. Ancak OHAL kalktı mı? OHAL varken döviz düşer mi? Hukuka güvensizlik mi bitti? Londra'da söylenen sözler, oluşturulan kaygılar ortadan kaldırıldı mı? Politikalar yerli yerinde dururken faizleri yükseltmek piyasalara güven vermez. Öyle olunca da döviz geçici iner, ancak indiği yerde tutmak pek mümkün olmaz."

"1994'te krize neden oldu"

Durmuş Yılmaz, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in 1994 yılında faizleri yükseltme konusunda piyasayla bir çeşit inatlaşmaya girdiğini, ancak sonunda büyük bir kriz yaşandığını, faizleri olağanüstü yükseltmek zorunda kaldığını hatırlatırken, piyasanın bugün de benzer inatlaşmaya sahne olduğunu ifade etti. Yılmaz, ekonominin kurallarına karşı koymanın ülkeye çok daha büyük fatura çıkardığının bir kez daha görüldüğünü belirtti.