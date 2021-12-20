Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: Bu bir faiz artışıdır, klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür

2006-2011 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. " açıklamasını yorumlayarak, "Geri döndük demeden döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür." değerlendirmesini yaptı.

Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında Erdoğan'ın 'yeni ekonomi' açıklamalarını değerlendiren Durmuş Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İktidar 'kur-faiz tartışmasını bir kenara bıraktık, artık reel ekonomi konuşacağız, üretim konuşacağız. Türkiye Ekonomi Modeli uygulayacağız' demişti.

Hedefi değersiz Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmaktı. Türk Lirasının değerini bilerek düşürdüler. Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı.

Geri döndük demeden döndüler, Ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."

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