Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın müşavir atanmasının arka planı: Cezalandırma mı?

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na müşavir olarak atanması için günün ekonomi haberi demek yanlış olmaz. Atamanın iktidar içi dengelerde pozisyon değişikliğine işaret ettiği açık ama acaba anlamı ne?

Geçtiğimiz Mart ayında görevden alınan Ağbal o tarihten bu yana Merkez Bankası başkanı maaşını almaya devam ediyordu. Zira kamuda üst düzey pozisyonda görev yapanlar, görevlerinden alındıktan sonra muadil bir kadroya atanma, müşavir olarak görevlendirilme veya iki yıl boyunca eski maaşını alma gibi seçeneklere sahip. Merkez Bankası’nın durumu özel, çünkü muadil bir kadro yok. Nitekim sadece Ağbal değil, ondan önceki başkan Murat Uysal da eski maaşını almaya devam ediyordu. (Daha sonra Uysal da müşavir olarak görevlendirildi ama onun ataması haber olmamıştı...)

Peki Ağbal neden yüksek maaşı bırakıp iki yıl dolmadan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda müşavir kadrosuna geçti? Bir iddiaya göre eski maaşını alabilmesi için acele edilmedi. Peki şimdi neden müşavir olarak atandı? Bu sorunun yanıtı için Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ın tweet’ine bakalım:

Yılmaz’ın belirttiği kuşku gerçekten de Ankara’da konuşuluyor: Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Bankası’ndaki son görevden almalar sonrasında Külliye’den bilgi istenmiş. Ve eski yöneticilerden bazılarının eski maaşlarını almaya devam ettiği ortaya çıkmış. Bunun üzerine Ağbalın müşavir olarak atanması talimatı verilmiş...

Bir başka iddia ise görevinden istifa etmek istediği öne sürülen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın arkasında tartışmalı durumlar bırakmak istemediği şeklinde...