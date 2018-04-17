Eski menajerinden Kalben'e 1 milyon dolarlık tazminat davası

Son dönemin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan Kalben, 1.5 yıl evli kaldığı Berkant Ali İncesaraç'tan boşandıktan sonra menajeri Engin Akıncı'nın açtığı 1 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Kalben, sahne, konser ve reklam gelirinin yüzde 50'sini alan menajeri Akıncı'nın sözleşmesini geçen yıl feshetmişti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Kalben, 2015'te Zoom menajerlik şirketinin sahibi Engin Akıncı ile sözleşme imzaladı. Sahne, konser ve reklam gelirlerinin yüzde 50'sini menajer Akıncı'nın alması koşuluyla imzalanan sözleşmeyi sanatçı, geçen yıl Temmuz ayında feshetti. Bunun üzerine Engin Akıncı, şarkıcıya 1 milyon dolar cezai şartı öne sürerek dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın görülen duruşmasına Engin Akıncı avukatlarıyla gelirken, Kalben'i avukatı Ahu Ülgen temsil etti. Duruşmada tarafların tanıkları dinlendi.

"Aşk egoist bir kavram"

Kalben'in ağabeyi Murat Sağdıç, kardeşinin çalışmasına rağmen kendilerinden para istediğini, mutsuz olduğunu ve müziği bırakma noktasına geldiğini belirtti.

Sağdıç şunları söyledi:

"1 yıl öncesi döneminden bizden para talebi olmuştu ve o sıralar Kalben mutsuzdu. Bizler ailesi olarak bu durumu sorgulamak istedik. Bizlere herkesten çok çalıştığını ve herkesten az kazandığını, bunun ise adil olmadığını söyledi. Kalben yaptığı araştırmalara da küçük yüzdelerle çalışırken kendisinin büyük bir yüzde alınmasını sorguladı. Kalben mutsuzdu ve müziği bırakma noktasına gelmişti ben Kalben'in kazancını bilmiyorum ancak normalde yüzde 10 ve 15 menajerlik payı kesilirken benden yüzde 50 kesiyorlar diye Kalben bana sızlandı."



Kalben'in tanıkları ise menajer Engin Akıncı'nın sadece İstanbul ve yurt dışı konserlere ailesi ile katıldığını, Anadolu konserlerine gitmediğini söyledi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.