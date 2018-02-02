Eski memurun 'Cumhurbaşkanına hakaret davası'nda paylaşımları incelenecek

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla memuriyetten men edilen ve hakkında \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla dava açılan Binali Erdoğan\'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçlamayı reddederken, mahkeme heyeti, sosyal medya paylaşımların kendisine ait olup olmadığının bilişim uzmanı tarafından incelenmesini istedi.

İzmir\'de memur Binali Erdoğan, 16 Nisan Referandumu öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı başkanlık karşıtı paylaşımlardan dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, memuriyetten men edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Erdoğan, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Binali Erdoğan hakkında \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Binali Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve kendisi üzerinden algı operasyonu yapıldığını öne süren Erdoğan, \"Ben 32 yıldır memurluk yapıyorum. Paylaştığım şeyler üzerinden yorum yapılarak suçlu çıkarılmaya çalışıyorum. Ben kimseye hakaret amacı gütmedim. Atatürk ilkelerine bağlı, laik bir devletin savunucusuyum. Paylaşımlarım kendi üretimim değildir. Ben \'İncinsen de incitme\' kültürüyle yetişen biri olduğum için hakaret etmem söz konusu değildir. Sosyal medya hesabıma hukuksuz şekilde giren kişi ya da kişilerce ihbarda bulunuldu. Soruşturma kapsamında 32 yıllık memurluk hayatıma son verildi. Geçmişi FETÖ bağlantılı olan, devletin çeşitli kurumlarında kripto olarak görev yapan bu kişiler tarafından adalet mekanizması tahrip ediliyor. Bu soruşturmanın amacı benim gibi düşünen kişilere gözdağı vermektir. En başından beri benim düşüncelerim üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Algı operasyonunun sona ermesini ümit ederek beraatımı talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, Binali Erdoğan\'ın yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının kendisine ait olup olmadığının bilişim uzmanı tarafından incelenerek rapor hazırlanması için duruşmayı erteledi.