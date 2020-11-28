Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yeğenine borsa cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), eski TBMM Başkanı AKP’li İsmail Kahraman’ın yeğeni Harun Kahraman'a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yatırımcıları "yanlış" yönlendirdiği gerekçesiyle 7 milyon 217 bin TL idari para cezası kesti. Harun Kahraman'ın eylemi açıklanan kararda, "piyasa bozucu eylem" olarak değerlendirildi.

SPK'nın önceki gün yayımladığı bültende cezaya neden olan eylemin “@kahraman_harun Twitter hesabı üzerinden Borsa İstanbul'da işlem gören GEREL hisselerine ilişkin takipçilerine ‘al' veya ‘tut' tavsiyesi verdikten hemen sonra mülkiyetinde bulunan GEREL paylarını satması” olduğu belirtildi.

"Piyasa bozucu eylem"

Ceza, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 6. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na dayandırıldı. Söz konusu fıkrada şu ifadeler yer alıyor:

“Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.”

Bu yıl üçüncü ceza

Kahraman'a 22 Nisan 2020'de aynı maddeye dayanarak ve aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa PETKİM hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL ceza kesilmişti. Kahraman'a 30 Eylül 2020'de yine aynı maddeden aynı eylem gerekçesiyle ama bu defa da Net Holding hisseleriyle ilgili olarak 1 milyon 175 bin TL idari para cezası kesilmişti.