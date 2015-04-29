Eski MB Başkanı: O fotoğrafa hiç üzülmedim, bana düşen beni küçümseyenleri kazanmaktı

MHP Uşak milletvekili adayı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığa atandığı dönemde evinin girişinde fotoğrafı çekilen ayakkabılar bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.Yılmaz o fotoğrafla ilgili, "Üzülmedim. Bu bir imtihandır, bu bir testtir dedim. Sana düşen işini en doğru şekilde yaparak bu tür algıları yıkmaktır ve seni küçümseyen insanları kazanmaktır dedim" diye konuştu.

Durmuş Yılmaz Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a verdiği röportajda siyasete girmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "O kendi işine baksın" sözlerinin etkili olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerinin nelere neden olduğunu ise şöyle sıraladı:

"*Piyasadaki güven sarsıldı.

*Merkez Bankası politikalarının altı oyuldu.

*Kurun hareket etmesinin ana nedeni dış faktörlerdir ama bizdeki hareketlilik daha fazla oldu. Dolar kuru 2 lira 50 kuruştan 2 lira 73 kuruşa çıktı.

*Fakirin fukaranın sofrasındaki beş zeytinden ikisi kayboldu. Sabit gelirli bundan zarar gördü. 900 liralık asgari ücretin 70 lirası gitti.

*Bu tartışmalar niçin yapıldı? Faizler düşsün, daha çok yatırım, daha çok üretim yapılsın diye... Ama geldiğimiz noktada hem kur yükseldi hem de faizler yükseldi. Tartışmaların başında faizler yüzde 6.7 civarındaydı, bugün yüzde 10'u geçti."

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde 'Bozulmaya karşı MHP'den aday oldum' başlığıyla yayımlanan röportajı şöyle:

Durmuş Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktisat teorisine cevap:



- Cumhurbaşkanımız ısrarla diyor ki "Faiz enflasyonun belirleyicisidir."

- İktisat bilimi, iktisat kitapları, Batı'dan Japonya'ya kapitalist düzen faizin bir sonuç olduğunu söylüyor.

- Bu öneri aslında laboratuvarda fizik, kimya deneyi yapar gibi test edilebilir.

- Parlamentoda çoğunluğun var, Merkez Bankası Kanunu'nu değiştirirsin ve "Faiz oranları sıfırdır" dersin... Böylece görürsünüz enflasyon düşüyor mu, fırlıyor mu?

- Biz bunu denedik. 1994'te Tansu Çiller bunu denedi. Ne oldu? Kriz oldu.



Neye mal oldu?



Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası yöneticilerine yönelik sözlerinin şunlara mal olduğunu söylüyor:



- Piyasadaki güven sarsıldı.

- Merkez Bankası politikalarının altı oyuldu.

- Kurun hareket etmesinin ana nedeni dış faktörlerdir ama bizdeki hareketlilik daha fazla oldu. Dolar kuru 2 lira 50 kuruştan 2 lira 73 kuruşa çıktı.

- Fakirin fukaranın sofrasındaki beş zeytinden ikisi kayboldu. Sabit gelirli bundan zarar gördü. 900 liralık asgari ücretin 70 lirası gitti.

- Bu tartışmalar niçin yapıldı? Faizler düşsün, daha çok yatırım, daha çok üretim yapılsın diye... Ama geldiğimiz noktada hem kur yükseldi hem de faizler yükseldi. Tartışmaların başında faizler yüzde 6.7 civarındaydı, bugün yüzde 10'u geçti.

Ayakkabı fotoğrafına hiç üzülmedim





MERKEZ Bankası Başkanı olduğunuzda çok yadırgandınız. Alışılageldik Merkez Bankası başkanlarına pek benzemiyordunuz. Oturduğunuz dairenin önünde dışarıda çıkarılmış ayakkabıların fotoğrafları çekildi. Bunlar üzerinden yorumlar yapıldı. Üzüldünüz mü?



Hayır.



Ne düşündünüz?



İlk tepkim şu oldu: "Türkiye'de ortalama Türk insanının yaşam tarzı budur." Ama sonra daha iyiyi, daha güzelini bulabilmemiz gerektiğini düşündüm. Belki o ayakkabılar başka türlü kapının önüne konulabilirdi, mesela bir rafa konulabilirdi falan...



Yani özeleştiri yaptınız?



Şunu da telkin ettim kendime: Sen artık kamusal alandasın. Sen özel kişi değilsin. Senin her türlü faaliyetin mercek altında... Toplumun bir hizmetini görmek için bu göreve getirildin, hizmet verdiğin insanların senin ne olduğunu bilmesi gerekir. Bunu da yadırgamaman lazım... Bunu onların bir hakkı olarak görmen gerekir.



Ama hiç mi üzülmediniz? Ayakkabılar üzerinden sizin yaşam tarzınızın küçümsendiğini falan düşünmediniz mi?

Üzülmedim. Bu bir imtihandır, bu bir testtir dedim. Sana düşen işini en doğru şekilde yaparak bu tür algıları yıkmaktır ve seni küçümseyen insanları kazanmaktır dedim.



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