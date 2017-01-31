Eski MAZLUMDER Başkanı'ndan Erdoğan'a: 'Terörist' tanımıyla ihraç edilmek ağrıma gidiyor; keyfilik var

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında verilen açığa alma ve ihraç kararlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı. "Suç olarak önüme konan sözlerim adalet, çözüm ve barışa dairdi. Bu sözlerimden dolayı bir anda memuriyetten ihraç edildim" diyen Gergerlioğlu, "Çözüm süreci başarısız olunca buzdolabına kaldırdığınız eski politikalarınızdan dolayı bu sözlerinizden vazgeçmiş de olabilirsiniz. Fakat bu, benim sözlerimin 'suç' diye tanımlanmasını ve KHK ile 'terörist' tanımı içinde ihraç edilmemi gerektirir mi?" ifadesini kullandı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na açık mektup" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

679 sayılı KHK ile 26 yıllık işimden, Göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalıştığım kamu görevimden ihraç edildim, suç olarak önüme konan sözlerim adalet, çözüm ve barışa dairdi. Bu sözlerimden dolayı bir anda memuriyetten ihraç edildim. Oysa insanı yaşatmak için uğraşan bir hekim, insan hakları ve barış için yıllardır uğraşmış bir insan hakları savunucusu olarak bunları gündeme getirmemden daha doğal olan neydi?

Bu sözlerin suç olmaması lazımdı, bu benim çok ağrıma gidiyor. Çünkü siz 2009 yılından beri buna benzer barışçıl cümleleri çok söylemiştiniz. Çözüm süreci başarısız olunca buzdolabına kaldırdığınız eski politikalarınızdan dolayı bu sözlerinizden vazgeçmiş de olabilirsiniz. Fakat bu, benim sözlerimin “suç” diye tanımlanmasını ve KHK ile “terörist” tanımı içinde ihraç edilmemi gerektirir mi?

Memuriyetten atılmamdan ziyade barış söyleminin cezalandırılması beni çok üzmektedir. Bu toprakların çözüme, barışa mutlak surette ihtiyacı vardır. Bunu sağlayabilecek bir lider olmayı da sağlayabilirsiniz, daha çözümsüz bir ortamın oluşmasını da, tercih sizindir. Bu mektubun bir benzerini Kocaeli Valisi’ne de gönderdim ancak yaptığı usulsüzlüklerini ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiren ifadelerim karşısında, Vali hakkımda suç duyurusunda bulundu. Devletin başı olarak idarecinin bu tavrını hoş görmeyeceğinizi düşünüyorum. Gereken hassasiyet ve anlayışla KHK'larla büyüyen bir sorunun varlığını, sizin teşhis etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu sorun, “at izinin it izine” çok karıştığı bu süreçte haksız yere işinden ihraç edilmiş kişilerin dramlarının duyulması şeklinde belki önünüze gelmiyordur, fakat hukuk devleti ilkelerini sarsan büyük bir keyfilik ve haksızlık halinin mevcut olduğunu yakinen gözlemliyorum.

Hakkımdaki haksız kararın ve diğer haksız kararların iptal edilmesini ve şahsımı da aşan barış talebinin cezalandırılması uygulamasından vazgeçilmesini istiyorum. Bir doktor ve insan hakları savunucusu olarak bu topluma karşı sorumluluklarım kararınızın sonucuna göre değişmeyecektir. Benim görevim yaşatmak ve adil bir yaşamın hakkını savunmaktır.

Saygılarımla

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu

Gergerlioğlu'nun Erdoğan'a yazdığı açık mektup, omerfarukgergerlioglu.com'dan alınmıştır