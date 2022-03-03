Eski manken Meral Kaplan hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Eski manken Meral Kaplan, iş insanı Erhan Kiani ile şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldı. Boşanma davasının duruşmasına tanık olarak gelen Kübra Ulutaş’a saldırdığı belirtilen Kaplan hakkında basit yaralama ve hakaret suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kiani, 8 yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Sabah gazetesinin haberine göre, Meral Kaplan, duruşmaya tanık olarak gelen Kübra Ulutaş’a saldırdı. Yüzüne vurarak darp ettiği genç kadın, yere düştü. Bu sırada Kaplan'ın ölümle tehdit ettiği tanığa sinkaflı sözler sarf ettiği de iddia edildi.

Olayın ardından şikâyetçi olan Ulutaş, Kaplan'ın cezalandırılmasını istedi. Kaplan, Ulutaş'ın dil çıkararak kendisini kışkırttığını belirtip "Yanına gitmeye çalıştım ancak güvenlik görevlileri engelledi. Herhangi bir temasım olmadı" dedi. Hakkında basit yaralama, tehdit, hakaret suçlarından dava açılan Kaplan'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.