Eski Maliye Bakanı Unakıtan'ın oğlunun fabrikasında yangın çıktı

Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'a ait AB Gıda'da yangın çıktı.

Kemal Unakıtan’ın oğlunun, Manyas’ın Eşen Mahallesi sınırları içersinde bulunan yumurta üretimi yapılan AB Gıda’da bugün yangın çıktı. Çok sayıda yumurtalık tavuğun telef olduğu yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.



DHA'nın haberine göre; yangın bakım çalışması yapılan 6 numaralı kümeste başladı. Bu sırada tavukların bulunduğ 2 numaralı kümese dolan dumanlar buradaki tavukların telef olmasına neden oldu.



Binlerce tavuğun telef olduğu yangında zararın büyük olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlanırken, AB Gıda Yumurta Üretim Fabrikası’nda 2013 yılının ocak ayında, fuel-oil kazanında yangın çıkmıştı. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürülmüştü.