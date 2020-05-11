Eski Maliye Bakanı'ndan "Çin ve ABD savaşabilir" uyarısı!

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Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM25 hareketinin kurucu lideri Yanis Varufakis, yeni tip Koronavirüs salgınından sonra ABD ile Çin arasında bir savaş çıkma olasılığından endişe duyduğunu ifade etti.

New Statesman'den George Eaton'a konuşan Varufakis, "ABD, Güney Çin Denizi'nde giderek agresifleşecek ve saldırganlaşacak. O yüzden orada bir savaşın patlak vereceğinden endişe duyuyorum" dedi.

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Varufakis, bir savaş çıkma ihtimalinin kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump değil de Demokrat adayın seçilmesi durumunda daha yüksek olacağı değerlendirmesine bulundu. DiEM25 lideri, "Biden veya Demokrat Ulusal Kongresi'nde seçilecek bir başka şamaroğlanı, savaşa Trump'tan çok daha meyilli olacak" diye konuştu.

Varufakis, "Trump'ın pek iyi yanını sayamam, ama şu var; Silahlı çatışmadan kaçınıyor gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"Obama'nın gördüğü kadar saygı görmeyen bir Demokrat başkan çok kırılgan bir pozisyonda olacaktır" diyen Varufakis, "ABD'yi bir başkanın arkasında birleştirmenin en iyi yolu nedir? Bir savaş başlatmak" diye konuştu.