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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası yaşamını yitirdi

14 Aralık 2021 11:29

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek (56), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şimşek, Gerçüş ilçesinde toprağa verildi.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, kronik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Şimşek, Gerçüş ilçesi Arıca köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Bakan Şimşek'in yanı sıra Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve bölge halkı katıldı. Mehmet Şimşek, defin sonrası taziyeleri kabul etti. (DHA) 

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