Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocuklarına 48 milyonluk ihale

TÜBİTAK Ulakbim Modsimmer Veri Merkezi kurulması için açılan 48 milyon TL değerindeki ihale, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocuklarına verildi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre; ODTÜ Yerleşkesi’nde TÜBİTAK Ulakbim Modsimmer Veri Merkezi kurulması için açılan ihale 48 milyon TL karşılığında, eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocukları Fatma ve Zeynep Unakıtan’ın yanı sıra eşi Ahsen Unakıtan’ın da yönetiminde bulunduğu TELEMOBİL Bilgi İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş’ye verildi.

Unakıtan görevdeyken kurulan ve aldığı kamu ihaleleri ile hızla büyüyen şirket 16 yılda sermayesini yaklaşık 50 katına çıkardı.

Abdullah Unakıtan, 2004’te kurulan şirkete, 2005’te girdi. 2005’te 50 bin TL sermayeye sahip olan şirketin sermayesi Kemal Unakıtan’ın görevde olduğu 2005’te altı kat artarak 300 bin TL’ye çıkarıldı. Unakıtan bakanlıktan ayrıldığında, 300 bin lira olan şirket sermayesi Ocak 2012’de 1 milyon 200 bin TL’ye yükseldi. 12 Aralık 2013’te ise kamu ihaleleriyle büyüyen şirket sermayesini 2 milyon 400 bin TL’ye çıkardı. Bilgisayar sistem ve programları kurmak ve ticaretini yapmak üzere kurulan şirket 2009 sonunda olağanüstü genel kurula giderek, 19 maddeden oluşan faaliyet alanını 52 maddeye yükseltmişti. Böylece TELEMOBİL A.Ş, tüm kamu ihalelerine girebilecek hale getirilmişti. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, referansları arasında Limak, Kalyon, İGA, THY, Petkim ve Ziraat Bankası yer alıyor.