Eski Malezya başbakanına ait konutlarda 28 milyon dolar bulundu

Malezya polisi, eski başbakan Necip Rezak ile ilişkili çok sayıda binaya yolsuzluk operasyonu kapsamında yaptığı baskınlarda çantalara tıkıştırılmış vaziyette 28 milyon dolar tutarında para bulduğunu açıkladı.

Devlet kalkınma fonu 1MDB ile ilgili yolsuzluk operasyonu kapsamında baskınlarını sürdüren polis geçen hafta boyunca çok sayıda kıymetli saat, mücevher ve 284 kutu dolusu tasarım el çantası da bulmuştu.

Söz konusu fondan milyarlarca doların kaybolduğu söyleniyor.

Necip Rezak'ın da kişisel olarak zimmetine 700 milyon dolar geçirdiği ileri sürülüyor. Rezak bu iddiaları başından beri reddediyor.

Polis, para, mücevher ve diğer kıymetli eşyayı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da üç apartman dairesine yaptığı baskınlarda ele geçirdi. Bu dairelerden ikisinde Necip Rezak'ın kızı ve oğlu oturuyordu, üçüncü daire ise boştu.

Malezya Emniyet Teşkilatı'nın ticari suçlar masasının başı Amar Singh gazetecilere bugün, baskınlarla ilgili ayrıntı verdi.

Buna göre, toplam 35 çantaya tıkıştırılmış 28 milyon dolar değerinde paraya ek olarak 37 çanta içinde de mücevher ve kıymetli saatler bulundu. Singh bunların değerinin henüz hesaplanmadığını söyledi.

Geçen hafta bir açıklama yapan Necip Rezak'ın avukatı Harpal Singh Grewal, müvekkilinin baskınlardan çok rahatsız olduğunu söylemişti.

Eski başbakan ayrıca kendisine ait mekanları arayan polisleri, buldukları çikolataları yemekle suçlamıştı.

Sosyal medyadan bu açıklamaya tepkiler yayılınca bir kampanyaya dönüştü ve insanlar Malezya'nın dört bir yanındaki polis karakollarına çikolata götürmeye başladılar.

Twitter'da bir kullanıcı 1MDB ile ilgili yolsuzluk iddialarına atıfla "Sen para yedin, biz de senin çikolatalarını" diye yazdı.

Necip Rezak hakkında, 2009 yılında kurduğu devlet yatırım fonu 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bağlantılı yolsuzluk iddiaları bir süredir dillendirilmekteydi.

Fon Kuala Lumpur'u bir mali merkeze dönüştürmeyi ve stratejik yatırımlar ile ekonomiyi canlandırmayı hedefliyordu.

Fakat 2015 yılında fon bankalar ve bono sahiplerine 11 milyar dolarlık ödemelerini aksatınca birden dikkatleri üzerine topladı.

Wall Street Journal bu konudaki haberinde kayıp paralardan 700 milyon doların Necip Rezak'ın kişisel hesaplarına hortumlandığının belgelerinin izini sürdüğünü öne sürdü.

Necip Rezak ise bu iddiaları başından beri reddediyor.

Daha önce yetkili makamlarca suçsuz bulunan Necip Rezak hakkında Mayıs ayı başlarında seçimi kaybettikten sonra yeniden soruşturma açıldı.

Yeni Başbakan Mahathir Muhammed kayıp milyonlarca doların bulunup geri alınmasına çalışacağını söylemişti.