Eski Makedonya Başbakanı'nın Macaristan'a iltica talebi kabul edildi

Macaristan'dan geçen hafta siyasi iltica talebinde bulunan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başvurusunun kabul edildiğini açıkladı.

Makedonya'da 2006-2016 arasında başbakanlık yapan Gruevski, sosyal medya hesabından, "ülkesindeki siyasi zulüm nedeniyle bulunduğu iltica talebinin Macaristan tarafından olumlu yanıtlandığını" duyurdu.

Gruevski, paylaşımında, Macaristan'a iltica talebinde bulunmasının nedenini "Başvuruda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki yeni hükümetin siyasi zulmü nedeniyle iltica talebinde bulunduğumu ve bu hükümetin, demokratik olmayan adım ve yöntemlerle Makedonya'daki savcılık ve yargı sistemini istismar ederek özgürlüğümü elimden almak istediğini belirttim" şeklinde anlattı.

"Ben adaletten kaçmadım" ifadesini kullanan Gruevski, farklı uluslararası hukuki yöntemler kullanarak "kendisi ve ülkesindeki diğer siyasi zulüm kurbanları için" adalet arayacağını kaydetti.

Makedonya: Kendisine hiçbir siyasi baskı yapılmamıştır

Makedonya hükümetince yapılan açıklamada ise Gruevski'nin şeffaf bir süreç ile yargılandığı belirtilerek, eski başbakan hakkında birkaç dava ve soruşturmanın daha yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Mahkum Nikola Gruevski, kanunlara göre eski bir başbakan olarak kendisine verilen haklara binaen güvenlik güçlerinin koruması altındaydı ve kendisi hiçbir zaman ölüm tehdidi aldığını bildirmedi. Nikola Gruevski'ye karşı hiçbir siyasi baskı yapılmamıştır" ifadesi yer aldı.

Gruevski'nin herhangi bir devlet kurumundan ölüm tehdidi aldığı yönünde bildirimde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Dolayısıyla, Gruevski'nin amacının adaletten kaçmak olduğu sonucuna vardık" ifadesi kullanıldı.

Macaristan'ın Üsküp Büyükelçisi Laszlo Istvan Dux'a, Gruevski'nin Macaristan'a sığınıp siyasi iltica talebinde bulunmasına ilişkin nota verildiği hatırlatılan açıklamada, Gruevski'nin iadesi için gerekli belgelerin Macar tarafına iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Makedonya hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Macaristan'dan, uluslararası hukuka saygılı ve şartsız şekilde Gruevski'nin aldığı cezayı çekmesi için iadesini beklemektedir" denildi.

Nikola Gruevski, yolsuzlukların yanı sıra milliyetçi-popülist görüşleriyle ve mülteci karşıtı girişimleriyle de tanınıyordu.

Gruevski, 2015 yılında mülteci akımının en yoğun olduğu aylarda Makedonya sınırlarını mültecilere kapatmıştı.

Eski Makedonya Başbakanı, aynı zamanda Macaristan'da daha sonra uygulanan "Soros'u durdur" kampanyasını bir proje olarak bölgede geliştiren ilk siyasetçi.

Gruevski 2016 yılı sonunda mülteci akımının nedeni olarak gördüğü George Soros'a karşı kısa adıyla Stop Operation Soros Movement (Soros Hareketi'nin Durdurma Operasyonu) olarak bilinen projeyi başlatmış ve devlet medyasını kullanarak özgürlükçü sivil kuruluşlara karşı büyük bir kampanya yürütmüştü.

Nikola Gruevski'nin devlet imkânlarını özel işlerinde kullandığı, devlet bütçesinden 600 bin Euro'luk Mercedes satın aldığı, ülkedeki ihale ve yatırımlardan aldığı komisyonlarla Avrupa'nın en varlıklı siyasetçilerinden biri haline geldiği kanıtlanmıştı.

Gruevski'nin 9 Kasım'da teslim olup cezaevine girmesi gerekiyordu.

Ancak verilen tarihte teslim olmayan ve ortadan kaybolan Gruevski, Facebook mesajıyla Macaristan'a iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.