-Eski Madımak Otelinin kamulaştırma bedeli SİVAS (A.A) - 18.11.2011 - Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istimlak bedeli ile ilgili verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine, bedelin tespiti için yeniden görülmeye başlayan dava kapsamında bilirkişi heyeti binada keşif yaptı. Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ve mahkemede görevli memurlar ile bilirkişi heyeti, saat 10.00 sıralarında, istimlak edildikten sonra ''Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine'' dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi. Bilirkişi heyetinin incelemeleri sırasında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin avukatları ve yetkilileri ile binanın eski sahiplerinin avukatları da hazır bulundu. Hakim, avukatlar ve bazı yetkililer binanın içerisine girerken, bazı teknik elemanlar da teknik ölçüm cihazlarıyla binada inceleme yaptı. Binanın dış cephesini metre ile boydan boya ölçen teknik elemanlar, binada ve otelin bulunduğu Eski Belediye sokakta cihazlarla gerekli ölçümleri yaptı. Daha sonra rayiç bedeli tespit etmek için kentteki bazı otellerde de inceleme yapan bilirkişi heyeti, tekrar binaya geldi. Tutanak işlemlerinin ardından heyet, binadan ayrıldı. Binayı alanı, emsalleri, rayiç bedelleri açısından teknik olarak inceleyen bilirkişi heyetinin, bu incelemelerle ilgili hazırlayacağı raporu mahkemeye sunacağı kaydedildi. Kamulaştırma bedeli ile ilgili Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava kapsamında duruşmanın 1 Aralık'ta yapılacağı öğrenildi. Mahkemenin, Aralık ayında otelin bedeli ile ilgili yeni kararını vermesi bekleniyor. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kamulaştırma bedeli ile ilgili verdiği kararı, tarafların başvurusu üzerine yaptığı inceleme sonucunda bozmuştu. Sivas İl Özel İdaresinin kamulaştırma bedelinin yüksek olduğunu, otel varislerinin ise istimlak bedelinin düşük olduğunu gerekçe göstererek, avukatları aracılığıyla Yargıtay'a başvurduğu belirtildi. Tapu yönünden kararın kesin olduğu, binanın tapusunun Sivas İl Özel İdaresi'ne geçtiği, bu konuda temyizin mümkün olmadığı, ancak ''bina ve arsa bedeli'' yönünden ihtilafın devam ettiği öğrenildi. Yargıtay'ın bozma kararının ardından bedelle ilgili davanın, yeniden Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye başlandığı kaydedildi. Otelin kamulaştırma süreci, ''Alevi Çalıştayı'' kapsamında dönemin Devlet Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla 24 Şubat 2010'da Sivas'ta gerçekleştirilen değerlendirme toplantısıyla başlamıştı.