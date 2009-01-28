Eski kurtlar görev başına!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başka partilerde görev yapan eski MHP'lilere mektup gönderdiğini bildirerek, “Herhangi bir nedenle kırgın olan, kızgın olan kişiler varsa, tekrar bir araya gelinmeli” dedi.





Bahçeli, Ankara Anatolia Gösteri Merkezi'nde 7-9 Şubatta partisinin 40. kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını belirtti. Kutlamalarla ilgili olarak uzun süreden beri çalışma yaptıklarını ifade eden Bahçeli, “Partimizin kurucusu Alparslan Türkeş ile ilgili bir kitap çalışmamız var. Onun Meclis faaliyetleriyle ilgili bir kitap hazırlandı, şu anda baskıya gönderildi” diye konuştu.

Kutlama törenleri sırasında MHP’ye uzun süre hizmet edenlere de mimaride kullanılan ‘Türk üçgeni’ modelli çini tabak, ‘Nacar marka köstekli bir saat’ hediye edeceklerini belirten Bahçeli, ayrıca ‘hatıra para bastıracaklarını’ ifade etti.



Sergi açılacak



MHP lideri Bahçeli, TBMM’de, 40 yıldan bu yana derledikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açmayı planladıklarını, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bazı basın yayın organlarında “kuruluş yıldönümü tarihi üzerinde yaptığı hesaplamanın saptırıldığını” belirten Bahçeli, şöyle devam etti:



“Konu magazinleştirildi. Tarih, tesadüf veya değil... 09.02.1969'a göre 09.02.2009 bu tarih bizim 40. yılımız. 9 ve 2'nin başındaki sıfırlar ile yıldaki sıfırları attınız. 9,2 ve 29 kalıyor. Bunları topladığınız vakit, 40 ediyor. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Bu kadar tesadüf olur mu diye sordum. Yoksa bunun bir köşe yazarı tarafından yazıldığı gibi iktidar günü şekliyle hiç alakası yok. Kitleler bunu değerlendirirken, herhalde bunun bir anlamı olsa gerek. Yoksa bizim başka bir hesabımız olmadı.”



Büyük Çatı Projesi



Bahçeli, partiye katılımların ve ‘Büyük Çatı Projesi’nin devam ettiğini bildirerek, bu kapsamda başka partilerde görev yapan eski MHP’li isimlerin olduğunu, onlara 29 Aralık 2008 tarihinde mektup göndererek partiye davet ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



“Adreslerini tespit ettiğimiz eski arkadaşlara mektup gönderdim. O mektupta hem Türkiye'nin genel durumu tarif ediliyor, hem de bir arada olmanın gerekliliği vurgulanıyor. Herhangi bir nedenle kırgın olan, kızgın olan kişiler varsa, tekrar bir araya gelinmeli. Hangi partide olursa olsun, geçmişi bizden olan arkadaşa diyoruz ki takdiri size bırakıyoruz... Ancak, Türkiye'nin böyle bir durumu, şartı var. Bir araya gelme zarureti var. Ne diyorsunuz?”

Bahçeli, Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kutlamaların değişik illerde devam edeceğini kaydetti.



Siyasi hayatımızda MHP



Kutlamalar çerçevesinde ilk önce, ‘Anadolu Türk siyasi hayatında MHP’ konulu panel gerçekleştirilecek. 9 Şubatta, 2. bir program yapılacak. Bu etkinlikte Genel Başkan Bahçeli, ‘40 yıllık Milliyetçi Hareketin Yürüyüşü ve Bugünü’ konulu bir konuşma yapacak.

Kutlamalar süresince Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılar dikkate alınarak, herhangi bir eğlence düzenlenmeyecek.

