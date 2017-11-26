Eski kulüp başkanı, eski teknik direktörü darp etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde bugün oynanan Çarşambaspor-Fatsa Belediyespor maçında protokol tribününde olaylar çıktı. Çarşambaspor\'un eski başkanı Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi olan Dr. Turan Bilgin ile protokolde bulunan bazı kişiler, çıkan tartışmanın ardından kulübün eski teknik direktörü İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olayları polis güçlükle ayırdı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4\'ncü Grup’ta Çarşambaspor lider Fatsa Belediyespor’u konuk etti. Çarşambaspor gergin geçen maçı 2-1’lik skorla kaybetti. Maç esnasında ise protokol tribününde bulunan Çarşambaspor’un eski Başkanı Turan Bilgin ile eski teknik direktörü İbrahim Hancı arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu eski başkan Dr. Turan Bilgin protokolde bulunan bazı kişilerle birlikte İbrahim Hancı\'yı darp etti. Olaylar görevli olan polislerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar daha sonra ifade vermek üzere Çarşamba Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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