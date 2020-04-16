T24 LogoT24 Logo
Medya

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar infaz yasasını değerlendirdi: Türkiye bundan böyle yeni bir kaosun içindedir

16 Nisan 2020 07:56

Eski Kültür Bakanı ve BirGün Gazetesi yazarı Fikri Sağlar, 90 bin hükümlünün serbest kalacağı yeni infaz yasanın hukuka uygun olmadığını ve tipik tek adam 'yaptım oldu' mantığıyla çıkarıldığını belirterek, "Suçun vasfı esas alınarak infaz kurumu düzenlenemez. Suçun niteliği, yargılama sonunda verilecek cezayla ilgilidir. Suçun iyisi kötüsü olamaz! Bazı suçları kendinize göre ayırıp, bazılarında indirim yapıp diğerlerini ağırlaştırmak Anayasanın eşitlik ilkesini reddetmektir! Türkiye bundan böyle yeni bir kaosun içindedir! Bu biline…" diye yazdı.

Fikri Sağlar, serbest kalacaklar arasında cinsel suçtan tutuklu ve hükümlülerin de yararlandığını belirterek "AKP ve MHP’nin gayretiyle ve muhalefetin aymazlığı sonuncunda çıkan af yasasıyla; 60 bin uyuşturucu, 45 bin hırsızlık, 27 bin gasp ve yağma suçundan yatan hükümlü ve tutuklu serbest kalmıştır!" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Fikri Sağlarinfaz yasasısuçakpmhpbirgün gazetesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24