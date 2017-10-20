Eski köy okulunu onardı, kadınlara ve çocuklara eğitim vermek istiyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi’nin Salkımlı Köyü\'nde oturan, 2 yıllık çocuk gelişim mezunu 19 yaşındaki Ümran Akmancı, 4 yıl önce boşaltılan ve köylüler tarafından odunluk olarak kullanılan 2 derslikli köy okulunu, köylü kadınların yardımıyla temizleyip, bakımını yaptı. Akmancı, okulda kadınlara okuma- yazma, miniklere de anaokulu eğitimi vermek istediğini belirterek, yetkililerden izin istedi.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'na bağlı Çocuk Gelişimi Bölümü\'nden geçen yıl mezun olan Ümran Akmancı, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Salkımlı Köyü\'ne dönerek, burada yaşamaya başladı. Bir süre iş arayan ancak bulamayan Akmancı, 4 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki Ortaç Köyü\'ne gönderilen tek katlı, 2 derslikli okulu değerlendirmeye karar verdi. Kolları sıvayan Akmancı, işe, köylü kadınlarla birlikte 4 yıldır odunluk olarak kullanılan okulu temizlemekle başladı. İmkanları ölçüsünde okulun kırık pencerelerini naylonla kapatıp, perde çeken, evinden getirdiği halı ve kilim parçalarıyla beton zemini kapatan ve içine çocuklar için birkaç parça oyuncak bırakan Akmancı, yetkililerden kendisine görev verilmesini beklediğini söyledi.

Büyük emek verdikleri okulda, okuma yazma bilmeyen kadınlara ve henüz okula başlamamış çocuklara eğitim vermek istediğini anlatan Akmancı, \"Yaşadığım köyde, bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklara eğlenceli zaman, kadınlara ise okuma yazma öğretebilirim. Köyde uğraşacak bir şey yok, kadınların da yapabilecekleri bir iş yok. Burayı köyün kadınlarıyla birlikte ve imkanlarımız ölçüsünde düzeltmeye çalıştık. Milli Eğitim Müdürülüğü\'nden yetkililerin gelip, burayı görmelerini istiyoruz. Çalıştık, temizledik ve düzelttik\" dedi.



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