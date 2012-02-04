Eski koruması Tarkan'ı anlattı





T24-10 yıl Tarkan’ın yakın korumalığını yapan Talat Ditaban, ilk kez konuştu. Şarkıcıya ilişkin bilinmeyenleri açıklayan Ditaban, “Tarkan ölüm tehditleri alıyordu” dedi, Megastar’ın kadınlarla ilişkilerine değindi



Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, 10 yıl boyunca şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun yakın korumalığını yapan spor hocası Talat Ditaban, şok bir itirafta bulunup, "Tarkan ölüm tehtidleri alıyordu" diye konuştu.





Avcılar’da açtığı Galaxy Fitness spor salonu işleten Talat Ditaban, 10 yıl boyunca birlikte çalıştığı şarkıcının bilinmeyen yönleri hakkında ilk kez konuştu. Tarkan'ın Türkiye'nin tanınmasında payı olduğunu belirten spor hocası Ditaban, ünlü şarkıcının bir dönem ölüm tehditleri aldığını ilk kez açıkladı. Ditaban “10 yıl boyunca Tarkan’ı kimlerden korudunuz?” sorusuna “Taşkın insanlar her yerde çıkıyodu karşımıza. Yani konserle alakası olmayıp, orada bi konser veya maça gelmiş gibi takılan insanlarla çok karşılaştık. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Tarkan ölüm tehdileri aldığı zamanlar bile oldu ama kimden aldığın asla söylemeyeceğim. Çünkü bu konu benimle birlikte mezara gidecek ”diye yanıt verdi.

Tarkan'ın odasından gelen seslerden uyuyamazdımTarkan hakkında pek bilinmeyenleri yıllar sonra anlatan Ditaban, ayrıca şarkıcının hep tartışılan cinsel tercihi ile ilgili polemiklere de açıklık getirdi. Ditaban, şarkıcı Tarkan'ın sanıldığı gibi gay olmadığını anlatıp, “Biz uzun zaman bir hayatı beraber geçirdik ve yani her türlü şeyimizi gördük. Bizim gibi çok erkekten çok daha iyi olduğuna inanıyorum bu konuda. Kadının ruhuna nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyordu. Tarkan ile birlikte olan kadınların ondan ayrılması zordu. Hani kardeşimdir ama ayı evde kaldığız dönemlerde zaman zaman uykusuz kalıyordum. Yani onun odasından gelen seslerden dolayı çok uykusuz kaldığım günler oldu. Sarışın esmer veya kumral fark etmiyordu. Özellikle iri kadınlardan çok hoşlanırdı. Aslan gibi adamdır Tarkan” diye konuştu.





Ünlü şarkının sanat camiasında dostu olmadığını da sözlerine ekleyen Ditaban "Sanat dünyasında hiç dostu yoktu ama en büyük desteği Sezen Aksu’dan almıştır. Tarkan hep çocuk sahibi olmayı istiyordu" dedi.



