T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eski koruması Tarkan'ı anlattı

10 yıl Tarkan’ın yakın korumalığını yapan Talat Ditaban, ilk kez konuştu.

04 Şubat 2012 02:00



 T24-10 yıl Tarkan’ın yakın korumalığını yapan Talat Ditaban, ilk kez konuştu. Şarkıcıya ilişkin bilinmeyenleri açıklayan Ditaban, “Tarkan ölüm tehditleri alıyordu” dedi, Megastar’ın kadınlarla ilişkilerine değindi


Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, 10 yıl boyunca şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun yakın korumalığını yapan spor hocası Talat Ditaban, şok bir itirafta bulunup, "Tarkan ölüm tehtidleri alıyordu" diye konuştu.


Avcılar’da açtığı Galaxy Fitness spor salonu işleten Talat Ditaban, 10 yıl boyunca birlikte çalıştığı şarkıcının bilinmeyen yönleri hakkında ilk kez konuştu. Tarkan'ın Türkiye'nin tanınmasında payı olduğunu belirten spor hocası Ditaban, ünlü şarkıcının bir dönem ölüm tehditleri aldığını ilk kez açıkladı. Ditaban “10 yıl boyunca Tarkan’ı kimlerden korudunuz?” sorusuna “Taşkın insanlar her yerde çıkıyodu karşımıza. Yani konserle alakası olmayıp, orada bi konser veya maça gelmiş gibi takılan insanlarla çok karşılaştık. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Tarkan ölüm tehdileri aldığı zamanlar bile oldu ama kimden aldığın asla söylemeyeceğim. Çünkü bu konu benimle birlikte mezara gidecek ”diye yanıt verdi.

Tarkan'ın odasından gelen seslerden uyuyamazdımTarkan hakkında pek bilinmeyenleri yıllar sonra anlatan Ditaban, ayrıca şarkıcının hep tartışılan cinsel tercihi ile ilgili polemiklere de açıklık getirdi. Ditaban, şarkıcı Tarkan'ın sanıldığı gibi gay olmadığını anlatıp, “Biz uzun zaman bir hayatı beraber geçirdik ve yani her türlü şeyimizi gördük. Bizim gibi çok erkekten çok daha iyi olduğuna inanıyorum bu konuda. Kadının ruhuna nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyordu. Tarkan ile birlikte olan kadınların ondan ayrılması zordu. Hani kardeşimdir ama ayı evde kaldığız dönemlerde zaman zaman uykusuz kalıyordum. Yani onun odasından gelen seslerden dolayı çok uykusuz kaldığım günler oldu. Sarışın esmer veya kumral fark etmiyordu. Özellikle iri kadınlardan çok hoşlanırdı. Aslan gibi adamdır Tarkan” diye konuştu.


Ünlü şarkının sanat camiasında dostu olmadığını da sözlerine ekleyen Ditaban "Sanat dünyasında hiç dostu yoktu ama en büyük desteği Sezen Aksu’dan almıştır. Tarkan hep çocuk sahibi olmayı istiyordu" dedi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24