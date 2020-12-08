Eski Korgeneral Metin İyidil'in 20 yıla kadar hapsi istendi

Metin İyidil ve Abdullah Barutçu ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit’in “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 20’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

Eski Korgeneral Metin İyidil 3 sanıkla birlikte yargılandı. Davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar İyidil, Hamza Koçyiğit ve Abdullah Barutçu'nun 'anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin davada eski Korgeneraller Metin İyidil ve Abdullah Barutçu ile eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit’in “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 20’şer yıla kadar hapisleri talep edildi.