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BBC Türkçe

Eski Kolombiya istihbarat servisi şefine 30 yıl hapis

Emekli general Miguel Maza Márquez, Cumurbaşkanı adayı Luis Carlos Galán'ın 18 Ağustos 1989'da suikast sonucu öldürülmesine karışmaktan suçlu bulundu.

25 Kasım 2016 17:15

Kolombiya'da, eski istihbarat servisi şefi Miguel Maza Márquez 30 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Emekli general Miguel Maza Márquez, Cumurbaşkanı adayı Luis Carlos Galán'ın 18 Ağustos 1989'da suikast sonucu öldürülmesine karışmaktan suçlu bulundu.

Yüksek Mahkeme, Márquez'in, Galan'ın etrafındaki güvenlik görevlilerinin sayısını azaltarak cinayete katkı sağladığına hükmetti.

Márquez, Kolombiya'nın, daha sonra feshedilen istihbarat servisi DAS'ı yönetmişti.

Galan ve ailesinin suikast öncesi ölüm tehditleri aldığı biliniyordu.

Eski bir gazeteci olan Galan, başkent Bogota'nın güneyindeki Soacha kasabasında düzenlediği bir miting sırasında vurularak öldürülmüştü.

Galan, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, uyuşturucu kartellerinin liderlerini ABD'ye iade etme sözü vermişti ve öldürülmeden önce 1990 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görülüyordu.

Kolombiya'da yürütülen soruşturmada, Galan suikastine, liberal siyasi rakiplerinden birinin ve uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın da karıştığı ortaya çıkmıştı.

Escobar için çalışan ve "Popeye" adıyla bilinen John Jairo Velasquez, 1992'te cinayetle ilgili olarak tutuklanmış ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Velasquez, 22 yıl hapis yattıktan sonra 2014'te serbest bırakılmıştı.

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