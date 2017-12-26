Eski kocaya açılan davaya, ikinci eşten destek: Boşandığı eşine bunu yapıyorsa ileride bana da yapar

Rusya vatandaşı Y.P., İzmir’de 5 yıl evli kalıp boşandığı Türk işadamı İ.C.’ye, evine zorla girip kendisini dövdüğü ve sahte belgelerle kendisi hakkında icra takibi yaptırdığı iddiasıyla dava açtı. Dava açan Y.P'ye 'sürpriz' destek, eski kocasının yeni karısı Ö.C.’den geldi. Ö.C, eski eşin tarafında tanık olduğunun nedenini “Bunu eski eşine yapanın bana da yapabileceğini düşündüm” diyerek açıkladı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Rusya vatandaşı Y.P ile 1997 yılında evlenen Türk koca İ.Y.C., 5 yıl sonra 2002’de boşandı. Çiftin kızlarının velayeti babaya verildi. Boşandıktan sonra kızına yakın olmak için İzmir Urla’da kalmaya başlayan Y.P., eski eşi İ.Y.C.’nin, evine zorla girip kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Urla Sulh Ceza Mahkemesi’nde İ.Y.C. 3 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı. Genç kadın bu olayların ardından İstanbul’a taşındı.

İ.Y.C., iddiaya göre boşandığı eşinin eşyaları alıp götürdüğü, kalanları da kırıp döktüğünü öne sürerek icra takibi başlattı. İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin icra takibi tebligatı İstanbul’a gönderildi. Ancak birlikte yaşadığı kişiden hamile kalan Y.P bu sırada doğum için İzmir’deydi. Tebligatı ise İstanbul’a giden İ.Y.C.’nin aldığı öne sürüldü. İcradan habersiz olan YP, tebligatı almış göründüğü için itiraz hakkını kaybetti.

İkinci eşten destek

Y.P’ya sürpriz destek ise İ.Y.C. ile evli olan Ö.C.’den geldi. Ö.C., Y.P. için savcılığa, “Eşim internetten indirdiği kırık dökük eşya fotoğraflarını, eski eşi Y.P’nın kırıp döktüğünü belirtip yüklü miktarda tazminat davaları açtı, icra takipleri yaptı. Kırıp dökülen eşyalara ait eski faturalar bulup mahkemeye sundu” diye ifade verdi. Kocasının günübirlik İstanbul’a gidip geldiğini ve döndüğünde cüzdanında Y.C’ye yapılmış tebligat kâğıdını gördüğünü belirten Ö.C., “Kendisi bu kâğıdı bana gösterip, Y.P’nın haberi olmaması için ikametinin kapısından tebligatı alıp geldiğini söyledi” diyerek bunun fotoğrafını delil olarak sundu. Ö.C., “Bunu eski eşine yapanın bana da yapabileceğini düşündüm” dedi.

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