Boşandığı erkekten şiddet gören kadın: Yaşımdan çok bıçak darbesi aldım; cezasını çeksin istiyorum

Çorum'da sokak ortasında boşandığı Sakine B.'yi defalarca bıçaklayan Muzaffer B., 2'inci kez çıktığı hakim karşısındaki savunmasında, pişman olduğunu söyledi. Duruşmaya katılan Sakine B. ise, "Hâkim bey 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.

Sakine B., kendisine şiddet uygulayan Muzaffer B.'nin olay yerindeki bir kadının kuru sıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kaçtığını belirterek, "Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık. Olayın olduğu gün ben hafta sonu olduğu için çocuğumu görmeye gitmiştim. O gün mahkeme kararım olmadığı için çocuğumu göremedim. Sonra evime doğru ilerlerken, Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, karnıma bıçağı sapladı ve ben yere düştüm. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Sadece tek yaptığım bıçağın kalbime gelmemesi için ellerimle vücudumun çeşitli yerlerini korumak oldu" diye konuştu.

"30 yaşındayım, bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var"

Muzaffer B.'nin kendisini bıçakladıktan sonra, "Hadi kalksana, bana tepki göstersene" gibi laflar söylediğini belirten Sakine B., "İmdat diye bağırıyordum sonra silah sesi duydum ve o kaçtı. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan ve havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hâkim bey 30 yaşındayım bedenimde yaşımdan çok bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Eşim demeye utanıyorum"

Duruşmanın ardından adliye önünde de konuşan Sakine B., "Eşim demeye utandığım kişinin bıçaklı saldırısına uğradım, yaşım kadar bıçak yaram var. Şu an eskisi gibi vücudumu kullanamıyorum. Sonuna kadar şikâyetçiyim" diye konuştu.

"Öldürme kastım yoktu"

Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 8 ile 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Muzaffer B., ise 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasında, "Kesinlikle öldürme gibi bir kastım yoktu. Biz 5 yıldır evliyiz, Olaydan önce biz eşimle birlikte boşanma davası açmıştık. Eşim o dönem evi terk etmiş başka bir yere yerleşmişti. Eşimin peşinden gittim, bir markete girdi, ben girmedim. Önünde beklemeye başladım çünkü daha önce olduğu gibi içeride bana 'hakaret eder' diye endişeleniyordum. Eşim marketten çıktı, beni gördü, maksadım konuşmaktı ancak yüzüme pis ve haince bakarak hiçbir şey söylemeden yüzüme biber gazı sıktı" dedi.

"Şok oldum, dirseğimin içi ile gözlerimi kapatıp kendimi korumaya çalıştım" diyen Muzaffer B, "Canım çok yandığından ve paniğe girdiğimden bıçağı çıkartarak onun da canı yansın diye bıçağı rastgele savurmaya başladım. Çok pişmanım, asla öldürmek istemem, yaşadığım korku ve paniğin neticesinde olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu?

23 Şubat 2019'da Çorum'da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine B., bir süredir ayrı boşanmaya çalıştığı Muzaffer B tarafından sokakta bıçaklandı.

Sakine 28 yerinden yaraladı. Muzaffer B. ise tutuklandı.