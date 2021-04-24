Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir gündemi yok

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ankara'nın KKTC'yi diğer ülkelerin tanımasını sağlamak gibi bir gündemi olmadığını ve Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafının "iki devlet" ısrarını sürdürmesinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatlatacağını söyledi.

Soli Özel'in Youtube kanalında yapılan bir yayında Özel ve Barçın Yinanç'ın sorularını yanıtlayan Akıncı, "Kıbrıs Türklerini azınlık yapacak bir üniter çözüm Kıbrıs Türkleri tarafından kabul görmez, Türkiye de bunu desteklemez. İki bağımsız devletin sınırlı iş birliği yapacağı bir formül de Rumlar tarafından kabul görmez ve uluslararası toplum da bunu desteklemez" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz Cenevre'de bugünkü retoriği sürdürür durumda olacaksak Rum tarafının elini rahatlatmış olacağız" olacağız diyen Akıncı şöyle devam etti:

"Herkes de dönüp şuna bakacak: 'Siz(Ankara) Kıbrıslı Türklerin seçimlerine karışıyorsunuz, kim cumhurbaşkanı olacak, kim olmayacak ona karışıyorsunuz, başbakanı siz tayin ediyorsunuz, bir partinin genel sekreteri kim olacak, mahkemesinin kararına bile karşı çıkıp Yüksek Mahkeme Başkanı'na çağrı yapıp 'bu kararı düzelt, senin laiklik anlayışın yanlış' diyebiliyorsunuz. Bir şey daha; siz Kıbrıslı Türk takımlarıyla dostluk maçı bile yapamıyorsunuz ama tanımadığınızı söylediğiniz Rum taraflarıyla dostluk değil resmi maç yapıyorsunuz. Üstelik takımlarınızı Ercan'a değil, Atina üzerinden Larnaka Havalimanı'na göndermek zorunda kalıyorsunuz. Bütün bunları çok hevesle isteyerek yapmıyorsunuz biliyoruz ama siz bile KKTC'yi tanımanın gereklerini, Rum Cumhuriyeti'ni ise tanımamanın gereklerini tam olarak yerine getirmezken nasıl bizden bu devleti tanımamızı bekliyorsunuz?' sorusuna verilecek bir cevap yoktur"

"Türkiye'nin KKTC'yi tanıtmak diye bir gündemi yoktur" diyen Akıncı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Crans Montana sonrası yaptığı görüşmede Türkiye'nin KKTC'yi tanımaya ikna etmek için en yakın olduğu ülkelerden başlaması gerektiğini söylediğini ifade etti. Akıncı Erdoğan'ın cevap olarak kendisine, "Kosova'yı 100'den fazla ülke tanıdı da ne oldu?" dediğini ifade etti.

Bu doğrultuda Azerbaycan'a işaret ettiğini ifade eden Akıncı, "tek millet iki devlet" söylemine rağmen görev süresinde hiç Bakü'ye gidemediğini, ülkenin lideri İlham Aliyev ile hiç resmi görüşme yapamadığını dile getirdi.

Akıncı, "Çok üzücü bir durumdur ki KKTC-Türkiye ilişkileri öteden beri sağlıklı bir zemine oturtulamadı. Ankara'dan bir türlü buraya kendine özgü; Kıbrıslı bir Türk kimliği olan, Atatürk ilkelerini içselleştirmiş, demokratik, hukuka bağlı bir toplumsal, kendi ayakları üzerinde durması gereken bir yapı olarak bakılamadı. Türkiye ile yakın ilişkileri olması ama bağımsızlığını koruyan bir varlık gözüyle bakılamadı" dedi.

Eski KKTC lideri, "Dost acı söyler. KKTC'ye bakıldığında hep stratejik bir toprak parçası olarak görüldü" diye konuştu.