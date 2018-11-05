Eski kız arkadaşının dayısını öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, eski kız arkadaşı Ebru A.nın (20) üniversite hastanesinin mutfağında çalışan dayısı Zülfikar Tüdeş\'i (35), yeğeninin peşini bırakmasını söylediği iddiasıyla öldüren Muhammet Doğan\'ın (30) \'kasten adam öldürme\' suçundan yargılanmasına başlandı. Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savunma yapan Doğan, \'\'Zülfikar bana bıçakla saldırdı. Kendimi korumak için ateş ettim. Ona zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım\" dedi.

Olay, geçen 1 Temmuz\'da, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.\'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan\'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü. Mesajlaşmanın ardından Doğan, yanına aldığı ruhsatsız tabancayla hastanesinin otoparkına geldi, Tüdeş\'i telefondan arayarak otoparka çağırdı. Mutfaktan aldığı bıçakla otoparka gelen Zülfikar Tüdeş, Muhammet Doğan\'ı kovalamaya başladı. Doğan da yanında getirdiği tabancayla Tüdeş\'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Zülfikar Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise götürülen Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zülfikar Tüdeş\'in otoparka gittiği an güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINI ARAYIP \'BEN ADAM VURDUM\' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birisini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabancayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı. Daha önce \'yaralama\' suçundan 5 yıl hapis cezası alan ve 8 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Muhammet Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'ZARAR VERME NİYETİM YOKTU\'

Sanık Muhammet Doğan\'ın, Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten adam öldürme\' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya öldürülen Zülfikar Tüdeş\'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında Tüdeş\'in kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için ateş ettiğini ileri süren sanık, \"Zülfikar Tüdeş eski kız arkadaşımın dayısıydı. Bana mesaj atarak buluşmak istedi. Bu mesajlaşmalar tehditlere dönüştü. Buluşmaya gelmezsem ailemi öldüreceğini söyledi. Çok ısrar edince bu meseleyi konuşup kapatmak için buluşmaya gittim. Yanıma, tedbir amaçlı, dedemden kalma tabancayı da aldım. Zülfikar\'ın yanına gittiğimde elleri arkadaydı. Sakladığı bıçağı bana doğru savurdu. Ben kendimi geri atıp yere düştüm. Elindeki bıçakla tekrar üzerime doğru geliyordu. Ben dizlerimin üzerine doğruldum ve silahımı çıkartıp korkutmak için sağına ve soluna ateş ettim. Bana doğru koşuyordu. Aramızda kovalamaca yaşandı. Beni kovalarken kendimi korumak amaçlı yeniden ateş ettim. Zülfikar vurulup yere düştü. Ona zarar vermek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım\" diye konuştu.

\'BİZİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU\'

Duruşmada, Zülfikar Tüdeş\'in kız kardeşi Fadime Tüdeş ise Muhammet Doğan\'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

\"Muhammet beni de telefonla arayıp ölümle tehdit ediyordu. Beni öldürür diye dışarı çıkamıyordum. Telefonla arayıp ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Ebru ile kendisini buluştarmazsak bizi öldüreceğini söylüyordu. Bana, \'Ben uyuşturucu bağımlıyısıyım\' diyordu. Muhammet olay günü beni telefonla aradı ve kendisini bacağından vurduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi. \'Ebru\'yu dışarıda gördüğümde öldüreceğim\' dedi, sonra, \'ambulans beni almaya geldi\' dedi ve telefonu kapattı. Bize bazen mezar fotoğrafları da gönderiyordu.\"

\'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUZ\'

Muhammet Doğan\'ın tehditleri nedeniyle halen psikolojik tedavi gördüklerini ileri süren

Zülfikar Tüdeş\'in ablası Ayfer A. da, \"Muhammet kızımdan ayrıldıktan sonra 4 ay boyunca beni telefonla tehdit etti. Amacı kızımla yeniden birlikte olmaktı. Telefonumu açmadığım zaman evime geliyordu. 3 kez evime geldi. Beni komşularıma sormuş. Evimin önünde silah sıktı. Bundan çok korkuyorduk. Şikayetçi olduk. Uzaklaştırma kararı da vardı. 12 yaşındaki oğluma bile psikolojik baskı kuruyordu. Halen daha Muhammet yüzünden ailecek psikolojik destek alıyoruz. Şikayetçiyim\" diye konuştu.

\'ELLERİN KIRILSIN\'

Duruşma sırasında Zülfikar Tüdeş\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Tanık olarak dinlenen Ebru A. ise Muhammet Doğan\'a doğru, \"O ellerin kolların kırılsın. Geberirsin inşallah\" diye bağırdı.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından Muhammet Doğan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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