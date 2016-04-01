Eski kız arkadaşına silah emojisi atan genç hapis cezasına çarptırıldı

Fransa'da 22 yaşında bir genç, eski kız arkadaşına cep telefonundan silah sembolü olan bir emoji gönderdiği için üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Valence mahkemesi, 22 yaşındaki Bilal Azougagh'ın gönderdiği silah emojisinin "imge şeklinde bir ölüm tehdidi olduğu" hükmüne vardı ve gence üç ayı tecilli altı ay hapis cezası verdi.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Fransa'da daha önce benzer mahkeme kararı alınmadı. Azougagh, geçen yaz o dönem henüz reşit olmayan bir kadına böyle bir mesaj gönderdiğini itiraf etti. İlişkileri bitince gönderdiği mesajlar arasında silah emojisi içeren bu mesajın da bulunduğunu söyledi.

“Kabuslar gördü, sokağa ç ıkamadı”

Genç kadının avukatı, silah emojisi mesajı almasından ve sürekli rahatsız edilmesinden sonra müvekkilinin "şehir merkezine çıkmaya cesaret edemediğini ve kâbuslar gördüğünü" söyledi.

Savunma avukatı ise, mahkemenin silah imgesinden çok fazla anlam çıkarmaması gerektiğini söyledi ve bu imgenin genç kadın üzerinde 'böyle bir etki yarattığına dair' şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Fakat buna rağmen mahkeme, silah emojinin "gerçek bir tehdit" olduğu hükmüne varıp Azougagh'ı, hapis cezasının yanı sıra, 1000 euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine göre, emojilerle ilgili herhangi bir yasa olmadığı için bu dava bir emsal oluşturabilir.

Hâkim kararını Fransız ceza kanunun ölüm tehditleriyle ilgili olan 222-17 numaralı maddesine dayandırdı.