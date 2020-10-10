Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev gözaltına alındı

Ulusal Güvenlik Komitesi, Kırgızistan'ta 4 Eylül'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından başlayan protestolarda serbest bırakılan Atambayev'in 'isyanların örgütlenmesine ilişkin ceza davası kapsamında gözaltına alındığını' duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2020'de Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü operasyon sonucunda Atambayev Almazbek, Sagymbaev K. ve Musakeyev D., Bişkek şehrinde kitlesel isyanların örgütlenmesine ilişkin ceza davası kapsamında gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; açıklamada ayrıca, "Şu anda, bölümler arası soruşturma ve operasyon ekibi, bu suçun diğer suç ortaklarının tespit edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik ilgili soruşturma ve operasyonel önlemler sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.