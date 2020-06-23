Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yolsuzluk suçlamasıyla 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Atambayev, hüküm giymiş bir suçlunun yasadışı tahliyesinden sorumlu tutuluyor.

Atambayev'in tahliye ettiği hükümlü Aziz Batukayev, silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan hapis cezasını çekerken, kanser hastalığının ölümcül bir seviyeye geldiği ve ömrünün az kaldığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. Batukayev'in tahliyesinin 2013 yılında gerçekleşmesine rağmen, Moskova’da hâlâ hayatta olduğu ifade edildi.

Geçen yıl, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel kuvvetler, eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’i başkent Bişkek yakınındaki Koy-Taş köyünde bulunan evinde gözaltına almak için operasyon düzenlemişti.

Kırgızistan Başsavcısı Zamir Bişhekeyev'in Atambayev'e yönelttiği suçlamalar ise "cinayet işlemek", "kitlesel bir isyanı organize etmek" ve "bazı kişileri rehin almak" olarak sıralanmıştı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev da, Atambayev'i darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı. Ülkenin istihbarat servisini de yöneten Opumbayev, Atambayev için, "Kan aksın istedi. Niyeti devlete karşı bir darbeydi" demişti.