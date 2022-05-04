Eski kiracılara da büyük zamlar kapıda

Kira artış oranları yıllık TÜFE ortalamasına göre belirlendiği için, eski kiracılar şimdiye kadar kira bedellerinin geldiği uçuk seviyeden görece daha az etkilenmişti. BETAM verilerine göre, yeni kiracılar için kira artış oranı mart ayında yıllık yüzde 123,5’i bulurken, TÜİK’in TÜFE ortalamasına göre kira artış oranı martta yüzde 29,88’de kalmıştı.

Bundan sonra enflasyon düşse de artsa da, eski kiracıların da yüksek kira bedellerine maruz kalmaları bekleniyor. Bunun da, son dönemde evini daha yüksek bedellerden kiraya vermek isteyen ev sahibiyle mahkemelik olan kiracıların mağduriyetini daha da artıracağı belirtildi.

TÜFE’nin nisan ayında yeni bir rekor kırarak yüzde 68’e kadar çıkması, kira artış oranın da ilerleyen aylarda yüzde 50’ye yaklaşması bekleniyor.

"Kira artış oranı resmi enflasyona yaklaşacak"

Sozcü'den Gamze Bal'a konuşan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Celal Erdoğdu, “Önümüzdeki ay, eğer enflasyon bu seviyede devam etse bile kira artışı yüzde 34, bir sonraki ay yüzde 43 gibi artarak yüzde 61’lik resmi enflasyona yaklaşacak. Bu da TÜFE ile kira artışının arasını kapatacak” dedi.

Kira bedellerindeki artışın konut fiyat artışına yaklaşacağına da işaret eden Erdoğdu, “Kiracılar için durum giderek zorlaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon düşse de zam oranı yüksek kalacak"

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman ise, ilerleyen aylarda TÜFE ile kira artış oranı arasındaki farkın kapanması endişelerinden başka, gelecek sene yaşanacak başka bir sıkıntıya dikkat çekti.

Ev sahiplerinin enflasyonu yüzde 61 iken kiralardaki artışın yüzde 29’larda kalmasının 6,5 milyon kiracı için olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Büyükduman, “Türkiye’nin enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 10’a düşse de ortalama TÜFE belki de yüzde 40’ı aşacak” dedi ve bu sefer de kiracıların enflasyon düşerken yine yüksek kira artışlarına maruz kalacaklarını ifade etti.