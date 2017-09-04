Eski kilimlerden yapılan hediyelik eşyalar ilgi görüyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta eski kilimler kullanılarak yapılan yelek, cüzdan, ayakkabı, çanta, kaşıklık gibi hediyelik eşyalar tatilci ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Tarihi Şifaiye Medresesi\'nde 16 yıldan bu yana el sanatları ürünleri ve turistik eşya satışı yapan 34 yaşındaki Ebubekir Demirkaya kente gelen tatilci ve turistlerin eski kilimlerden yapılan hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Amaçlarının Sivas\'ın kilim kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu ifade eden Demirkaya, şöyle dedi:

\"Eski kilimlere hayat veriyoruz. Sivas kiliminin kültürünü tanıtıyoruz. Onları kilim olarak ve çanta, cüzdan, yelek, kaşıklık, ayakkabı gibi ürünlere çevirerek satıyoruz. Elimize genellikle 40, 50, 60 yıllık kilimler geliyor. Bu kilimler de atölyede hediyelik ürünlere dönüşüyor. Çanta dediğimiz heybelerin fiyatı 7.5 liradan başlıyor 30 liraya kadar çıkıyor. Yeleklerimiz 50, cüzdanlarımız 7.5, ayakkabılarımız 45 lira. Kilimlerimiz de 100 liradan başlıyor, kalitesine göre 1000 liraya kadar fiyatı çıkabiliyor. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor. Eski kilimlerin kalitesini yününden, ipinden, işçiliğinden, motifinden anlıyoruz.\"

Ellerinde 1966 yılında sedir için yapılmış \'cicim\' adı verilen özel bir kilim bulunduğunu ifade eden Demirkaya, \"Bu kilimi dokuyan çok zevkli bir insanmış. Eskiden yöre insanları hayatlarını kilimlere yansıtırmış. Bu kilimi dokuyanın da içinde karamsarlık felan yokmuş ve çok güzel bir işçilik çıkarmış\" ifadelerini kullandı.

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