Eski kemanlara hayat veriyorlar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, emekli polis memuru el ve sanatları ustası Yusuf Güzel (63) ile keman hocası Cemalettin Görcün (54), tamirini yaptıkları atıl durumdaki kemanları kullanılır hale yeniden getiriyor.

Sivas\'ta yaşayan keman ustası Cemalettin Görcün, 2009 yılında, Devlet Demir Yolları\'ndan emekli olduktan sonra keman tamirine merak sardı. Atıl durumdaki kemanları toplayıp, tamir ederek, kullanıma tekrar sunmak için çalışma başlattı. Polislikten 7 yıl önce emekli olan el sanatları ustası Yusuf Güzel ise Görcün\'ün tamir ettiği kemanları, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süsleyerek, keman hocasına destek oldu. Tamiri yapıldıktan sonra figür işlenerek, yepyeni görünüm kazandırılan kemanlar, ustalar tarafından kullanılmaya yeniden başlandı.

El sanatları ustası Güzel, arkadaşının isteği üzerine kemanlara motif yapmaya başladığını belirterek, \"Çok sevdiğim keman ustası Cemalettin kardeşimle hurdacıdan veya sağdan soldan topladığı eski, kırık, dökük kemanları temin ediyor ve atölyemde beraberce fikir birliği yaparak, bunları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Gerekli motiflerini işliyoruz. Güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait motifleri işliyoruz. Bu işe biraz katkım oluyorsa dünyanın en mutlu insanı benim. Atölyem, herkese açık. Güzel sanatlar fakültesinden öğrencilerimize de zaman zaman kurs veriyorum\" dedi.

Keman ustası Görcün ise emekli olduktan sonra keman tamirine merak saldığını dile getirerek, \"35 yıldır Sivas Türk sanat musiki cemiyetlerinde keman çaldım. Yer yer öğrenciler, yetiştirdim; kurs vererek, arkamızdan gelen öğrenciler olsun, diye. 2009 yılından emeklilikten sonra bir boşluk oldu. Kendi kendime keman tamir edebilir miyim, diye düşünerek, bu işe başladım. Bu, bir hobi haline geldi. Eski kemanları alıp, işliyorum. Kendi yaptığım kök boya ile boyuyorum. Kimyasal olmayan, kendi ellerimle yaptığım boyaları kullanarak, yapıyoruz. Sağ olsun Yusuf ağabeyimiz de mekanını bize açtı. Benim kafamın durduğu yerde Yusuf ağabey, müdahil oluyor. Birlikte güzel çalışmalar ortaya çıkarıyoruz\" diye konuştu.



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